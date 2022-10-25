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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصري جديد في آرسنال.. من هو كاميرون إسماعيل الذي ظهر بجانب النني؟

النني وكاميرون إسماعيل
النني وكاميرون إسماعيل

كعادته لا يضع سقفا لطموحاته ولا يهدر وقتا حتى في فترة الراحة، استغل الدولي المصري محمد النني، لاعب فريق آرسنال، فترة غيابه عن الملاعب بسبب إصابة في الركبة، للحصول على رخصة التدريب (B) من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

وبدأ محمد النني خطوته الجديدة للحصول على الرخصة التدريبية (A)، حيث ظهر في تدريبات فريق آرسنال تحت 16 عاما في ضمن خطوة حصوله على الرخصة التدريبية الجديدة.

محمد النني يقود تدريبات فريق أرسنال للناشئين

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ويبدو أن محمد النني اختار مهنة التدريب بعد اعتزال كرة القدم، حيث بدأ التحضير لها من الآن.

لكن اللافت في الأمر هو ظهور لاعب في تدريبات آرسنال بجانب النني يدعى كاميرون إسماعيل، فما حكاية هذا اللاعب؟

النني وكاميرون إسماعيل

 

من هو كاميرو إسماعيل صاحب الـ 3 جنسيات:

وُلد كاميرون إسماعيل 22 نوفمبر عام 2006، ويمتلك اللاعب 3 جنسيات (المصرية والنيجيرية والإنجليزية).

وتعود أصول كاميرون إسماعيل المصرية من ناحية الأم، حيث انضم اللاعب إلى صفوف آرسنال في عمر 15 عاما، وتم تصعيده للمشاركة “مؤخرا” مع الفريق تحت 18 عاما في بعض الأحيان.

ويلعب كاميرون إسماعيل في مركز الظهير الأيسر، حيث يتميز اللاهب بالسراعة والمرواغة والتمريرة الدقيقة.

 

هل ينضم كاميرون إسماعيل لمنتخب مصر؟

وفقا لتقارير صحفية، فإن كاميرون إسماعيل رحب بالانضمام إلى منتخب مصر للناشئين خلال الفترة الماضية، وبالفعل أرسل الاتحاد المصري كرة خطابا رسميا إلى آرسنال لاستدعاء اللاعب، ولكن إدارة الجانرز رفضت سفر صاحب الـ 16 عاما.

 

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