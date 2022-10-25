روسيا تدعو الأمم المتحدة إلى وقف استفزازات أوكرانيا بشأن "القنبلة القذرة"

دعا المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى بذل كل ما في وسعه من أجل وقف استفزازات أوكرانيا بشأن "القنبلة القذرة".



جاء ذلك في رسالة أرسلها نيبينزيا إلى الأمم المتحدة، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الثلاثاء.



وقال المندوب الروسي" ندعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى بذل كل ما في وسعه لمنع حدوث هذه الجريمة النكراء، سنعتبر استخدام نظام كييف للقنبلة القذرة عملا إرهابيا نوويا..هذا الاستفزاز قد يتم بدعم من الدول الغربية، وروسيا تحثها على ممارسة نفوذها على النظام في كييف للتخلي عن خططه الخطيرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين".



وتابع" وسط حملة الدعاية المعادية لروسيا، نود أن نؤكد أن الاتحاد الروسي لم يقصد أو ينوي استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا".