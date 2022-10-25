حفظ القرآن بسن مبكرة.. 60 عاما من الكفاح لمحامي المشاهير فريد الديب بالمحاكم

توفي صباح اليوم المحامي، فريد الديب عن عمر يناهز 79 عاما، حسب ما أعلنته ابنته، حنان فريد الديب، وعدد من أصدقائه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأعلنت حنان فريد الديب، ابنة المحامي فريد الديب عن نبأ وفاته صباح اليوم، عن عمر يناهز 79 عاما، بعدما عاني فريد الديب مؤخرا من وعكات صحية متتالية أبعدته عن النزول لقاعات المحاكم، واكتفى بممارسة عمله بكتابة المذكرات القانونية في الطعون المختلفة.

وكتبت حنان عبر صفحتها على "فيسبوك": كان عزيزي وعزي وعزتي، فهو حبيبي الأول وعيني الثالثة، وملجأي بعد الله. طاب به عمري الفائت، ولكن أمر الله نافذ علينا جميعا.

في هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن المحامي فريد الديب، الذي توفي صباح اليوم عن عمر يناهز 79 عاما.

نشأة فريد الديب

ولد فريد الديب في حي القلعة بالقاهرة عام 1943، وحفظ القرآن في عمر صغيرة، داخل كُتاب بالسيدة زينب، والتحق بكلية الحقوق عام 1958 وتخرج فيها عام 1963، بتقدير جيد جداً، عين وكيلاً للنيابة العامة في جنوب القاهرة ثم وكيلاً للنيابة بالوايلى ثم شرق القاهرة، ونيابة سوهاج.

وبدأ رحلته في المحاماة منذ عام 1971، ولكن ذاع صيت فريد الديب، في عام 2011، وتحديدا يوم 22 فبراير، حينما قبل الدفاع عن وزير الداخلية حبيب العادلي، وبعد ثورة 25 يناير في مصر، ثم تولى فريد الديب الدفاع عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك وعائلته.

وفاة فريد الديب

ارتبط اسم فريد الديب بالعديد من القضايا الجدلية، وكتابة المذكرات القوية، طوال 51 عامًا قضاها في ساحات القضاء، ولعل أبرز هذه القضايا هي محاكمة القرن، عندما تولى الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وجاءت قائمة قضايا فريد الديب الشهيرة والتي استحق على إثرها أن يطلق عليها محامي المشاهير، كالتالي:

قضية الأديب العالمي نجيب محفوظ.

قضية الكاتب محمود السعدني.

قضية الكاتب إبراهيم سعدة.

قضية الكاتب مصطفى أمين.

قضية الدكتور سعد الدين إبراهيم.

قضية مدير مركز ابن خلدون.

قضية الفنانة يسرا.

قضية ثناء شافع.

قضية الفنانة نجوى فؤاد.

قضية الفنانة فيفي عبده.

قضية الفنان مدحت صالح.

قضية رجل الأعمال حسام أبو الفتوح.

قضية علية العيوطي.

محامي عائلة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات في قضية التشهير التي أقامتها أسرته ضد صحيفة العربي الناصري التي اتهمت الرئيس الراحل بالخيانة.

وفاة فريد الديب

إصابة فريد الديب بالسرطان

كانت قد تدهورت حالة المحامي فريد الديب الصحية، منذ عام 2015، بعد اكتشاف إصابته بمرض سرطان الدم، وسافر وقتها إلى مستشفى فيرساي في باريس لتلقي العلاج خاصة أن حالته تدهورت بسرعة، وعقب وصوله وإجراء التحاليل اللازمة، تبين وقتها إصابته بمرض سرطان الدم المزمن "اللوكيميا".

وقال جينها الفنان تامر عبد المنعم زوج ابنة الديب إن الأخير تناول جرعة زائدة من الأدوية تسببت في إصابته بوعكة صحية حادة وسافر إلى فرنسا لتلقي العلاج، موضحا أن الطبيب رفض مغادرته المستشفى إلا بعد الانتهاء من العلاج بالكامل حتى لا يتعرض إلى آثار جانبية.

وفاة فريد الديب

اعتزال فريد الديب

كان أعلن فريد الديب قد أعلن اعتزاله، وعدم الترافع مرة أخرى أمام محاكم الجنايات، عقب انتهاء قضية الآثار الكبرى المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، وتردد حينها أنه اعتزل المحاماة، ليوضح الديب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، أن الخبر غير دقيق، مؤكدًا أنه لم يعتزل المحاماة، ولكن لن يحضر للمرافعات في المحكمة، ويكتفي بكتابة الطعون.

وأضاف أن ما قاله أمام القاضي، أن القضية أجهدتني وربما آخر مرة أترافع فيها أمام محاكم الجنايات.

وفاة فريد الديب

توفي صباح اليوم المحامي فريد الديب، عن عمر يناهر 79 عاما، فيما أعلن تامر عبدالمنعم، زوج ابنة فريد الديب، عن موعد ومكان جنازة فريد الديب، وقال عبر صفحته على فيسبوك: إن العين لتدمع والقلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الله وإنا لفراقك لمحزونون.

موعد ومكان جنازة فريد الديب

وتابع: انتقل إلى رحمة الله تعالي الاستاذ فريد الديب المحامي الكبير جد بناتي كرمه وسلمي وسوف تشيع جنازته عقب صلاة العصر اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ من مسجد السيدة زينب

