تامر عبدالمنعم ينعى والد زوجته فريد الديب: إن العين لتدمع

نعي الفنان تامر عبدالمنعم المحامي ووالد زوجته فريد الديب، وذلك عبر بوست نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك.

وكتب تامر عبدالمنعم: "إن العين لتدمع والقلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الله وإنا لفراقك لمحزونون انتقل إلى رحمة الله تعالي الأستاذ فريد الديب المحامي الكبير جد بناتي كرمه وسلمي وسوف تشيع جنازته عقب صلاة العصر اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ من مسجد السيدة زينب انا لله وانا اليه راجعون".

توفي صباح اليوم المحامي، فريد الديب عن عمر يناهز 79 عاما، حسب ما أعلنته ابنته حنان، حيث توفي فريد الديب صباح اليوم، وهو ما نشره عدد من أصدقائه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث قال عزيز مدكور، توفي صباح اليوم صديقي، وأخي الأستاذ فريد الديب المحامي بعد صراع طويل مع المرض، وسوف نوافيكم بمكان وموعد الجنازة والعزاء.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid033sgzCExA39uFzCyPYcu42FNyBo3vKPaEM3FpDtDqyCvjaHqsnGsdZfQi7i2ChZRBl&id=100028136460771