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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال عامين.. حملة لزراعة 10 ملايين شجرة زيتون بمحافظة شمال سيناء

توزيع أشجار الزيتون
توزيع أشجار الزيتون علي المزارعين في شمال سيناء

تواصل حملة زراعة 10 ملايين شجرة زيتون بمحافظة شمال سيناء، جهودها للتوسع في زراعة مساحات كبيرة على مستوي مراكز المحافظة.

وأكد محمد حسن درغام، امين  اللجنة الاقتصادية بمؤسسة القبائل العربية والعائلات المصرية، أن المستهدف  خلال الفترة المقبلة زراعة 100 مليون شجرة زيتون في مختلف محافظات الجمهورية، حيث يتم زراعة 10 ملايين شجرة زيتون بشمال سيناء خلال عامين  .

وقال إنه تم تقديم 100 آلف شجرة زيتون دفعة أولي للمزارعين في مختلف مراكز محافظة شمال سيناء، خاصة قري جنوب الشيخ زويد ورفح ومناطق الحسنة ونخل في إطار سياسة المحافظة نحو التوسع في الزراعات وخاصة أشجار الزيتون. 

الترويج لزيت الزيتون

 ودعا محمد  درغام، إلى ضرورة عمل الدعاية اللازمة والترويج عالميا لزيت الزيتون الخاص بشمال سيناء ، مطالبا جميع المؤسسات والجهات المعنية بالعمل على زراعة أشجار الزيتون السيناوى لما له من شهرة عالمية ووضع مصر علي خريطة الدول المصدرة لزيت الزيتون.

كما طالب بتشجيع زراعة الأعشاب والنباتات الطبية والعطرية مثل المرمرية  والزعتر والنعناع، حيث يوجد طلب متزايد عليها لدخول النباتات الطبية في العديد من الأدوية .

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