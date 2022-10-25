مفاجأة.. تويوتا تلغي إعادة إحياء موديلات "كراون" و"FJ Cruiser" في شكل كهربائي

استعرضت تويوتا وذراعها الأكثر فخامة لكزس، في أواخر العام الماضي، 15 نموذج كهربائي جديد تنوي طرحه خلال العشر سنوات القادمة، كما أعلنت آنذاك عن خطة لتقديم 30 طراز جديد بحلول نهاية العقد، ولكن يبدو أن المدراء التنفيذيين على الخطة قرروا إلغاء هذه الخطة الأولية وفقا لتقرير "رويترز"

أفا تقرير "رويترز" أن شركة صناعة السيارات اليابانية في طور تجديد خارطة الطريق المستقبلية الخاصة بها وأوقفت فكرة إعادة إحياء بعض اللوحات القديمة مثل "تويوتا كراون" التي سبق وأعلنت عن عودتها مرة أخرى للحياة لكن في ثوبها الجديد مع مجموعة نقل كهربائية بالكامل.

ووفقًا للتقرير ، أوقفت الشركة تطوير تويوتا crown الكهربائية و تويوتا FJ كروزر الكروس أوفر المدمجة إلى أجل غير مسمى،ولكن حتى الآن من غير الواضح ما إذا كانت النماذج الأخرى قد تأثرت بالقرارات الأخيرة للشركة. زعن تقرير روينرز أن صانع السيارات الياباني يتمهل في خطواته المستقبلية ويعيد النظر فيها من جديد ويأخذ الوقت الكافي لإعادة التفكير في خطط الكهربة الخاصة به ، مما قد يؤدي إلى إبطاء في عملية طرح المنتجات الجديدة.

تراجع تويوتا في طرح نماذج كراون و FJ كروزر ستجعل تويوتا أكثر قدرة على المنافسة من خلال التركيز على تحسين جودة السيارات المقدمة لتنافس تسلا، مع خفض التكاليف الإجمالية للتصنيع، تعمل شركة صناعة السيارات أيضًا مع الموردين حاليا لخفض التكاليف.

يبدو في هذه المرحلة بالنسبة لتويوتا أن كل شيء مطروح على الطاولة لتحقيق هدف خفض التكاليف وكل ذلك في سبيل منافسة تسلا بقوة، لأنها هي المعيار بالنسبة لهم. في الغالب ستطور الشركة خليفة لمنصة e-TNGA الخاصة بها ، أو إطالة عمر المنصة باستخدام تقنيات جديدة، أو تصميم منصة جديدة مخصصة للسيارات الكهربائية.

أطلقت تويوتا أول سيارة كهربائية لها في وقت سابق من هذا العام ، والتي اعتبرها البعض خطوة متأخرة مقارنة بشركات صناعة السيارات الأخرى التي بدأت في خطتها الكهربائية منذ عدة سنوات وبالتالي انضمت للسوق في وقت متأخر.

الجدير بالذكر أنه في يونيو الماضي ، قامت تويوتا بعملية استدعاءات لسيارة الكروس الكهربائية تويوتا bZ4x بسبب خلل في العجلات يمكن أن تفصلها عن جسم السيارة وقت التشغيل وحتث المالكين على عدم قيادة سياراتهم.