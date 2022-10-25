تفوقت على فولكس فاجن.. BYD الصينية تقترب في إجمالي مبيعاتها من تسلا

أصدرت كل شركات السيارات بالفعل نتائج الربع الثالث بالفعل وانتهينا منه وأصبحنا على أعتاب سنة جديدة لا يفصلنا عنها سوى شهرين فقط، لذا يمكننا الآن إلقاء نظرة على نتائج مبيعات السيارات الكهربائية العالمية لأكبر ثلاث شركات مصنعة في العالم.

الثلاثة الكبار في قطاع السيارات الكهربائية بالكامل BEV هم تسلا الأمريكية و BYD الصينية و فولكس فاجن جروب الألمانية (والتي تعمل تحت مظلتها عدد من العلامات التجارية المختلفة منها أودي و Volkswagen و بورشه و سكودا و سيات).

بينما بقيت تسلا في المركز الأول كأعلى شركة في مبيعات السيارات الكهربائية الخالصة لفترة طويلة، هذا العام المقاييس اختلفت مع ظهور منافس قوي على الساحة فأصبحت المواجهة صينية أمريكية، حيث تجاوزت مبيعات BYD بسهولة مجموعة فولكس فاجن المتعثرة وتتقدم حاليا إلى الأمام لتحدي تسلا بمنتهى القوة.

في الربع الثالث من 2022، سجلت Tesla رقمًا قياسيًا جديدًا لمبيعات سيارات BEV أي الكهربائية بالكامل بلغ 343،830 وحدة (بزيادة 42 ٪ على أساس سنوي). هذه نتيجة رائعة بالنسبة لأي شركة، لكن "تسلا" بحاجة إلى زيادة مبيعاتها وعمليات التسليم للعملاء، في حال إذا لم تكن تريد أن يتم التغلب عليها من قبل BYD.

ضاعفت الشركة الصينية مبيعاتها ثلاث مرات تقريبًا لتصل إلى 258،610 في الربع الثالث من 2022 (بزيادة قدرها 182٪ على أساس سنوي). لا نعرف إلى متى ستتمكن BYD من الحفاظ على معدلات نموها الرهيبة، ولكن في الوقت الحالي يبدو أنها يمكن أن تتجاوز 300 ألف وحدة في نتائج الربع سنوية بسرعة كبيرة (ربما حتى 350 ألف وحدة) ، مما يعني أنها منافسة مباشرة لـ تسلا.

تجدر الإشارة إلى أن الفرق بين مبيعات Tesla و BYD قد انخفض بنسبة 43٪ على أساس سنوي لتصل إلى فرق في المبيعات قدره 85،220 وحدة فقط لصالح تسلا حتى الآن، في حالة مجموعة فولكس فاجن ، النتائج ليست على مستوى الشركتين سواء تسلا أو BYD مع مبيعات 149300 وحدة في 2022 حتى الآن (بزيادة 22 ٪ على أساس سنوي) ، بما في ذلك حوالي ألف وحد سيارة تجارية.

اتسعت الفجوة بين فولكس فاجن مع Tesla بنسبة 63٪ على أساس سنوي لتصل إلى 194،530 وحدة لصالح "تسلا" كما أن المجموعة الألمانية الآن بشكل كبير وراء BYD. أحد أسباب ذلك هو قيود الإنتاج في أوروبا والتحديات الجمة التي تواجهها، منها النقص العام في أشباه الموصلات و عواقب غزو روسيا على أوكرانيا الذي شل حركة سلاسل التوريد وأدى لنقص في الإمدادات وقطع الغيار، لكن على الجانب الآخر، اجتازت BYD التحديات بشكل أكثر حرفية ومرونة وتجنبت الإغلاق الصيني.

نتائج مبيعات سيارات الـ BEV الكهربائية بالكامل في الربع الثالث من عام 2022:

تسلا: 343,830 (بزيادة قدرها 42٪ على أساس سنوي)

شركة "بي واي دي": 258,610(بزيادة قدرها 182٪ على أساس سنوي)

مجموعة فولكس فاجن: 149300 (بزيادة 22.3٪ على أساس سنوي)