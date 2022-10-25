20 ألف راكب سنويا .. مطار الغردقة الدولي يحصد جائزتين هذا العام |صور

شهد المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية مساء أمس بمدينة مراكش المغربية (مقر انعقاد المؤتمر) - حفل الإعلان عن جوائز التميز المقدمة من المجلس الإفريقي للمطارات، والذي تم خلاله الإعلان عن فوز كل من مطاري الغردقة وسوهاج الدوليين بجوائز التميز في نظم إدارة السلامة على مستوى قارة إفريقيا لعام ٢٠٢٢.

حصل مطار الغردقة الدولي هذا العام على جائزتين في إدارة نظم السلامة - الأولى كأفضل مطار في إدارة نظم السلامة لفئة المطارات التي تقوم بتسيير أكثر من ٢٠ ألف رحلة جوية سنويا، كما حصل مطار الغردقة على نفس الجائزة على مستوى مطارات إقليم شمال إفريقيا، بينما حصل مطار سوهاج الدولي على جائزة إدارة نظم السلامة لفئة المطارات التي تقوم بتسيير اقل من ١٠ آلاف رحلة جوية سنويا.

يأتي ذلك بالإشارة إلى انعقاد فعاليات مؤتمر ومعرض المجلس الدولي والإفريقي للمطارات - وتنفيذا لرؤية وزارة الطيران المدني وتوجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران بالعمل على رفع تصنيف المطارات المصرية قاريا وعالميا في كافة جوانب التشغيل بما يتماشى مع قواعد التشغيل الصادرة من الجهات المحلية والدولية.

وهنأت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية برئاسة المهندس محمد سعيد محروس العاملين بمطاري الغردقة وسوهاج لهذا الإنجاز.