السيسي عن طلبه 100 مليار من المستثمرين: كانوا فاكريني جاي آخد فلوس الناس

قال الرئيس السيسي: “ لما جيت اعمل أول لقاء مع المستثمرين في فترة الترشح.. قلتلهم أمننا محتاج 100 مليار جنيه لمجابهة آثار ثورة 2011 و2013. كنت خايف ان الانطباع بتاعهم اني جاي اخد .. اخد فلوس الناس”، متابعًا: “ ده لا يرضي ربنا ولا هيرضي ربنا لكن لازم نشوف المسار اللي مشيت به الدولة وكانت نتائجه ايه؟”.





وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي:"السياق الإعلامي مش في خدمة الرئيس .. السياق الإعلامي لخدمة الفكرة"، متابعًا: “انت عايز توحد الجهود.. أدبيات التعامل مع هذا الواقع في الظروف اللي كانت بتمر بيها مصر مكنتش مناسبة”.



وتابع “السيسي” :" اديكوا مثال على هذه النقطة.. كنا بنتكلم على أهمية تصويب وإصلاح الخطاب الديني.. قلت ياجماعة الواقع اللي بنشوفه في منطقتنا والفهم والممارسات الدينية الموجودة في بلادنا تحتاج إعادة طرح فهم عصري".

