السيسي: 17 مليون مشترك أعطي لهم الكهرباء بأقل من نصف ثمنها حتى الآن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “الكهرباء اللي كنا بنتكلم فيها من خمس وست سنوات والأكل بيبوظ، طب هو الناس فى أوروبا اللي بتغلي ثمن الكهرباء دول زيي؟ لدي 17 مليون مشترك أعطي لهم الكهرباء بأقل من نص ثمنها حتى الآن”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم، الثلاثاء، بالمؤتمر الاقتصادي 2022: “وبعدين تقول طب ما تساعدني، لو أقدر أساعدكم هساعد الكل، والموضوع اللي إحنا بنعمله يبقى مفيد للمستثمرين، وأنا معاكم وداعم والكلام، وليس كلاما دبلوماسيا”.

وتابع الرئيس السيسي: “مستعد لحوار شفاف وعميق مع أى شخص فى أى تخصص، والتعليم فيه كلام بسمعه داخل القاعات وكلام من الواقع الموجود فى مصر”.