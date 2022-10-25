عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشارقة تستعد لاستضافة مؤتمر "صناعة المحتوى العربي وتحديات ما بعد الجائحة"

صدى البلد

تنظم جمعية الناشرين الإماراتيين واتحاد الناشرين العرب، الدورة السادسة من مؤتمر الناشرين العرب، يومي 2 و3 نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة.

ومن المقرر أن يشارك في فعاليات هذه الدورة كل من رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، ووزيرة الثقافة والشباب الإماراتية نورة بنت محمد الكعبي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ويحتفي المؤتمر هذا العام بـ "جامعة الدول العربية" ضيف شرف دورته الجديدة، وتقام فعالياته بالتزامن مع الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، تحت شعار "صناعة المحتوى العربي وتحديات ما بعد الجائحة". 

ويجمع المؤتمر، الذي يقام بشراكة استراتيجية مع "هيئة الشارقة للكتاب"، 35 ناشرًا ومتحدثًا في 8 جلسات على مدار يومين، بينهم ممثلون عن معارض الكتب العربية ورؤساء اتحادات وجمعيات الناشرين العرب، وخبراء ومختصين في مجال صناعة النشر والمحتوى والصناعات الإبداعية. 

ويسلط المؤتمر الضوء على تجارب الناشرين العرب في التعامل مع التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، وخصوصًا على صناعة الكتاب والتعليم وسلاسل التوريد، وفرص تسويق الكتاب العربي ما بعد الجائحة، كما يناقش أثر الرقمنة على حقوق النشر، ومعارض الكتاب في زمن الرقمنة، ومستقبل المكتبات العربية وحرية التعبير، إلى جانب فجوة المهارات وأهمية اللغة العربية وتأثير الكاتب والناشر عليها.

وأكد رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد، أن الشارقة محطة أساسية لكل ناشر عربي؛ نظرًا لإسهامها عبر مختلف جهودها الداعمة للكتاب في خدمة صناعة النشر عربيًا وعالميًا، من خلال مقاربة الدورات التي تستضيفها لمؤتمر الناشرين العرب لقضايا ومحاور جوهرية وذات صلة بطرح المعالجات العملية والمبتكرة للتحديات التي تواجه الناشرين، واستشراف مستقبل هذه الصناعة وتعزيز روح المبادرة وتوفير فرصة لتبادل الأفكار والتجارب بين الناشرين، إضافة إلى تكثيف التنسيق مع مسؤولي معارض الكتاب العربية والقائمين على اتحادات وجمعيات الناشرين، وكل هذا الحراك يبلور كل عام من الشارقة حلولًا ومبادرات تعزز من حضور الناشر العربي واستدامة صناعة الكتاب في المنطقة.

وقال رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين علي بن حاتم: "على مدى يومين يتطرق المشاركون في النقاشات والجلسات الحوارية للمؤتمر إلى عدة قضايا، تعكس بتنوعها وشمولها مختلف التحديات التي تواجه الناشر العربي، وتعكس أهمية منصة مؤتمر الناشرين العرب كمساحة حوار وتواصل مشتركة تجمع كبار الناشرين ومسؤولي المعارض العربية".

وأضاف: "من خلال المؤتمر تسلط جمعية الناشرين الإماراتيين الضوء على قطاع النشر الإماراتي ورؤيته القائمة على تبني الابتكار في نشر الكتاب ودعم مبدأ حق جميع الأفراد في الوصول إلى مصادر الثقافة والمعرفة، وترسيخ عادة القراءة، لتتكاتف الجهود في نشر المعرفة بين الناشرين ومختلف الأطراف أصحاب المصلحة من مؤسسات وأفراد وفعاليات مثل معارض الكتاب".

ويتضمن برنامج الدورة السادسة للمؤتمر في يومه الأول 4 جلسات تتناول فرص تنمية صناعة النشر وتوسيع مساحة تسويق الكتاب العربي بعد الجائحة، وأثر الرقمنة على حقوق النشر، ومعالجة فجوة المهارات.

ويختتم المؤتمر جلساته في اليوم الثاني بمناقشة التداعيات التي تركتها أزمة كورونا على صناعة النشر والتعليم، وواقع اللغة وتأثير الكاتب والناشر العربي المعاصر عليها، ومستقبل المكتبات وأثر أزمة التوريد العالمية على قطاع النشر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. كسوف الشمس | بث مباشر الآن

فيديو كاميرات المراقبة يقلب الموازين.. ماذا فعل عامل النظافة داخل محل الكشري ؟

أمر الله نافذ.. أول تعليق من ابنة فريد الديب على خبر وفاته

اشتري دلوقتي الجرام بـ753 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

وفاة فريد الديب عن عمر يناهز 79 عاما

موعد زيادة المرتبات بعد إعلان ارتفاع دخل الفرد إلى 8000 جنيه شهريا

وفاة ابنته أبرزها.. أسباب رحيل فريد الديب

كيفية أداء صلاتي كسوف الشمس وخسوف القمر.. كم ركعة وماذا يقرأ فيهما

ترشيحاتنا

هدخل جوا البحر أربعة كيلو .. الرئيس يتحدث عن ميناء أبو قير

البنك المركزي: يجب تدعيم القدرات الصناعية لتحقيق التنمية المستدامة

صدى البلد ينشر توصيات ومقترحات المؤتمر الاقتصادي.. تعرف عليها 

تعرضوا لحادث في جمصة.. التفاصيل الكاملة لوفاة 11 فردا من أسرة واحدة

مش هنكلفك حاجة.. الرئيس السيسي للقطاع الخاص: نحترم العقود

السيسي: 17 مليون مشترك أعطي لهم الكهرباء بأقل من نصف ثمنها حتى الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. أمال ماهر تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة.. شاهد

أطعمة شائعة تحمل نسبة سكريات أكثر مما نعتقد

الوردي للحساسات والبني للغامضات.. ماذا يقول لون أحمر الشفاه عن شخصيتك؟

وكيله ظهر في هذا النادي.. ما تفاصيل انتقال النني إلى الدوري السعودي؟

فيديو

استقرار في سوق الذهب وتراجع الدولار .. تفاصيل أسعار اليوم

شاهد| حسن شاكوش يغني لـ أم كلثوم.. ورد فعل مصطفى كامل

أمطار رعدية بالقاهرة .. تعرف على تفاصيل طقس اليوم

كنت سأتخذ نفس القرار.. سر بكاء راغدة شلهوب بسبب ابنتها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

اﻟﻤﺰﻳﺪ