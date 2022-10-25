عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: منظومة التأمين الصحي حققت تقدما غير مسبوق في مستوى الخدمة

محافظ بورسعيد يجتمع
محافظ بورسعيد يجتمع بقيادات الصحة

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا لمتابعة سير ومستجدات المنظومة الصحية داخل المحافظة، والاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة والخدمات الطبية للمواطنين على أكمل وجه.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد حسن هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد،  والدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

واستعرض محافظ بورسعيد مع وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، ورئيس فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، سير العمل داخل المستشفيات والوحدات الصحية، وانتظام تقديم الخدمات والرعاية الصحية، ومدى الاستجابة لشكاوى المواطنين والتواصل معهم، واطمأن على توافر المستلزمات العلاجية في جميع المنشٱت الصحية.

وأكد “الغضبان”، أن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد وفرت لكافة المواطنين الرعاية الصحية الكاملة، وحققت تقدمًا غير مسبوق فى مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، من خلال تطوير المؤسسات الطبية "مستشفيات ووحدات صحية"، وتدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى، والاستعانة بأحدث النظم والإمكانات الطبية، وتبادل الخبرات مع عدد من الدول الأجنبية لتطوير وتأهيل الأطقم الطبية.

رئيس قناة السويس ومحافظ بورسعيد يفتتحان مستشفى الرباط التخصصي ومصيف العاملين بالهيئة

تموين بورسعيد تطالب المزارعين بسرعة توريد الأرز الشعير وعدم تخزينه

وشدد محافظ بورسعيد، على أن مؤسسات الدولة مازالت تعمل على استكمال المنظومة الطبية الجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى القطاع الطبى، لافتا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حققت نجاحا كبيرا تعكسه الأرقام  والإحصاءات.

وأوضح محافظ بورسعيد أن القيادة  السياسية بجميع أجهزتها الحكومية تهتم بالمواطن أولا،  ولا أحد يعمل منفردا و نعمل جميعا لتقديم خدمة مميزة للمواطن، وأن هناك جهودا متواصلة لتحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل. 

واختتم “كل الشكر والتقدير والتحية لكل من ساهم في تنفيذ المنظومة والشكر الخاص للرئيس عبد الفتاح السيسي على اتخاذ القرار بتطبيق المنظومة ومتابعته المستمرة للمنظومة وتقديم الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى”.

بورسعيد التنمية المستدامة محافظ بورسعيد الرعاية الصحية المنظومة الصحية شكاوى المواطنين الخدمات الطبية الوحدات الصحية اللواء عادل الغضبان أخبار صحة بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. كسوف الشمس | بث مباشر الآن

فيديو كاميرات المراقبة يقلب الموازين.. ماذا فعل عامل النظافة داخل محل الكشري ؟

اشتري دلوقتي الجرام بـ753 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

أمر الله نافذ.. أول تعليق من ابنة فريد الديب على خبر وفاته

وفاة فريد الديب عن عمر يناهز 79 عاما

موعد زيادة المرتبات بعد إعلان ارتفاع دخل الفرد إلى 8000 جنيه شهريا

وفاة ابنته أبرزها.. أسباب رحيل فريد الديب

وصلة رقص تسببت في مقتل زوجة.. ماذا حدث في مدينة بدر

ترشيحاتنا

السيسي يكلف بتنظيم مؤتمر للأديان.. ويؤكد: كل واحد بعقيدته ونتكلم بمنتهى الصراحة

لازم نشتغل.. السيسي يكشف سبب سؤاله عن رواتب العمال.. فيديو

رئيس سويسرا: لن ندعم أوكرانيا بالأسلحة.. وملتزمون بحيادنا

الرئيس السيسي للقطاع الخاص: إحنا معاكم وبيكم هنطلع لقدام

السيسي: فلوس قناة السويس الجديدة كانت متوفرة وحاولنا نخرج الناس من الإحباط

بطريقة بسيطة.. كيف تحسب قيمة السيارة المعفاة من الجمارك للمغتربين بالجنيه؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 وصفة طبيعية لـ علاج الحموضة

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الإحتفال بالذكرى الــ 80 لمعركة العلمين

رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروعي جاسر- 133 للدفاع الجوي وكريم - 108 للقوات الجوية

تعزيز جهاز المناعة|تعرف على فوائد وضع فص ثوم تحت الوسادة قبل النوم

فيديو

كاميرات المراقبة كشفت الحقيقة.. مفاجأة صادمة لـ عامل النظافة داخل محل الكشري|فيديوجراف

ماعدا حسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب تلغي متابعة الجميع.. ما القصة؟.. فيديوجراف

سهير جودة: أنا ومفيدة شيحة مختلفتان.. وبرنامج «الستات» توك شو اجتماعى

استقرار في سوق الذهب وتراجع الدولار .. تفاصيل أسعار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ