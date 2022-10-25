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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خالفوا شروط الترخيص.. غلق وتشميع 5 محلات بمناخ بورسعيد

غلق 5 محلات بمناخ
غلق 5 محلات بمناخ بورسعيد

تابع د. منصور بكرى رئيس حى المناخ بمحافظة بورسعيد تنفيذ قرارات غلق وتشميع لعدد ٥ محلات لمخالفة شروط التعاقد والترخيص والإمتناع عن سداد المستحقات المتأخرة عليهم. 

لمخالفتهم شروط الترخيص غلق وتشميع  ٥ محلات  بمناخ بورسعيد

وأوضح  رئيس حى المناخ بمحافظة بورسعيد  أن اللجان المشكلة من حى المناخ قامت توجيه عدة إنذارات لهم ولأكثر من مرة للالتزام بشروط الترخيص وسداد المستحقات المالية عليهم قبل اتخاذ الإجراءات القانونية الا انهم لم يلتزموا واستمروا في المخالفة وبناء عليه تم تنفيذ غلق وتشميع المحلات المخالفة منهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. 

لمخالفتهم شروط الترخيص غلق وتشميع  ٥ محلات  بمناخ بورسعيد

وأهاب رئيس حى مناخ بورسعيد بالمواطنين أصحاب المحلات بالالتزام بشروط التعاقد والترخيص للمحلات وعدم مخالفتها لتفادى التعرض للمسائلة والإجراءات القانونية مع الالتزام بسداد مستحقات الدولة من إيجارات ومستحقات متأخرة عليهم. 

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لمخالفتهم شروط الترخيص غلق وتشميع  ٥ محلات  بمناخ بورسعيد

وأشار رئيس حى مناخ بورسعيد بأن المتابعات اليومية والحملات مستمرة بنطاق الحى بالمرور على جميع المحلات والكافتريات والمقاهى والمطاعم واتخاذ الإجراءات تجاه المتخاذلين و المخالفين دون تهاون بناء على. تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد . 

لمخالفتهم شروط الترخيص غلق وتشميع  ٥ محلات  بمناخ بورسعيد
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