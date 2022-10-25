لجنة الأحزاب السياسية تعتمد انتخاب جميلة إسماعيل رئيسا لحزب الدستور

قررت لجنة الأحزاب السياسية في جلستها المنعقدة ٢٤/١٠/٢٠٢٢ إرفاق الوارد رقم ٥٠٣٤ لسنة ٢٠٢٢ و ٤٩٦٨ لسنة ٢٠٢٢ والتأشير علي سجلات الحزب لدي اللجنة بقرارات الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٢ و التي تخص انتخاب



١. جميلة محمد اسماعيل محمد وشهرتها(جميلة إسماعيل) رئيسة لحزب الدستور

٢. محمد خليل ياسين خليل و شهرته (محمد خليل) أمينا عاما

٣. إسلام علي ليثي أبو ليلة وشهرته (إسلام أبو ليلة) أمينا للصندوق.



ووقع علي خطاب اللجنة القاضي الريدي عدلي أمين عام لجنة الأحزاب السياسية و نائب رئيس محكمة النقض.