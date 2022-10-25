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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. تطورات جديدة فى الحالة الصحية لـ شيرين عبد الوهاب .. شمس: حمو بيكا وجعلي قلبي على أخويا

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض ابرزها فى السطور التالية .

 

 

بعد هطول الأمطار.. هل تنقل حفلات الموسيقى العربية للمسرح الكبير؟


كشف الدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصرية عن إمكانية نقل حفلات مهرجان الموسيقى العربية الي المسرح الكبير بعد هطول الأمطار صباح اليوم، خاصة وانها تقام على مسرح النافورة المكشوف.

وقال في تصريحات ل"صدى البلد": أن المسرح الكبير مجهز لإستقبال الحفلات لكننا لم نقرر بعد ان ننقل الحفلات ونتابع الأجواء بإستمرار مع الأرصاد.

 

حذف أغنية ياريتك فاهمني بصوت نجل فضل شاكر بعد طرحها

فؤجي الفنان محمد فاضل شاكر بحذف أغنية ياريتك فاهمني بعد ان اعاد غنائها وطرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب .

وكان محمد فضل شاكر قد قام بإعادة غناء بعض الأغاني التى قدمها بعض المطربين خلال الفترة الماضية بصوته

 

صابرين: تضارب مواعيد التصوير سبب اعتذاري عن فيلم ابن الحاج احمد

 

كشفت الفنانة صابرين عن سبب اعتذارها عن فيلم ابن الحاج احمد، والذى كان من المقرر أن تشارك فيه مع بطل العمل الفنان شيكو.

وقالت صابرين فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: كنت اتمني المشاركة فى بطولة فيلم ابن الحاج أحمد ولكني إعتذرت عن العمل بسبب تضارب مواعيد التصوير مع مسلسل اعمل اية ، والذى مازلنا نواصل تصوير حلقاته الأخيرة بالتزامن مع عرضه.
 

قوية وقريبا تعود لجمهورها.. تطورات حالة شيرين عبدالوهاب الصحية

 

طمأنت الإعلامية هنادي عيسي جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب عليها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات العالمي توتير . 

حيث قالت هنادي عيسي قائلة : بدأت صحتها تتحسن وتتواصل مع أهلها وقبل قليل تواصلت مع شقيقها محمد وطمأني عليها ستعود قوية إن شاء الله".

 

تعرضت قدمه للبتر.. شمس تكشف: حمو بيكا وجعلي قلبي على أخويا

 

حلت الفنانة شمس ضيفة على برنامج “ البخت " على قناة الشمس الفضائية ، حيث كشفت عن سبب خلافها مع مؤدي المهرجانات حمو بيكا . 

وقالت شمس : شقيقي تعرض لبتر رجله بسبب حادث كبير ، وظل يخضع إلى عمليات جراحية لمدة عام كامل ، وبعد شفائه اصطحبه أصدقاؤه إلى أحد الأماكن التى كان يتواجد بها حمو بيكا ، حيث قام شقيقي بمحاولة تعريف “ بيكا ” بشخصه ، وقال له انه شقيقي ، إلا أن الأخير رد “ بس بس معرفهاش ” . 

 

تفاصيل وفاة الممثل العالمي ليسلي جوردان في حادث سيارة

 

توفي الممثل العالمي  ليسلي جوردان الحاصل على جائزة إيمي عن دوره في مسلسل “ويل اند جريس” ، بحسب موقع سكاي نيوز عربية .

وجاءت وفاة  الممثل العالمي  ليسلي جوردان يوم الاثنين عن عمر يناهز  67 عاما في حادث تصادم سيارة عندما كان ذاهبا إلى عمله في هوليوود.

 

 

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