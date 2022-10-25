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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار المتوقعة

مياه شرب بني سويف
مياه شرب بني سويف

أعلنت المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، إستعداد الشركة التام لمواجهة أي أمطار متوقعة و جاهزية جميع المعدات و السيارات و فرق الطوارئ و الأزمات بالشركة، للتعامل الفوري مع أي أمطار، حيث تم الدفع بسيارات الكسح، من خلال تمركزات علي مختلف المحاور الرئيسية بجميع مدن و مراكز المحافظة. 
 

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وأضافت أن الشركة قامت باتخاذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الشتاء والأمطار المتوقعة، من حيث اتخاذ بعض الإجراءات التي تشمل " الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الأمطار، إصلاح أى تلفيات بالوعات الأمطار، تطهير الشبكات وبيارات محطات الرفع، صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، مراجعة وحدات التوليد الاحتياطية. 

ونوه بأنه تم وضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري،  تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء  و التنسيق بين غرف طوارئ الشركة وغرف عمليات المحافظة والجهات المعنية" .

و تتلقي الشركة شكاوي و استفسارات المواطنين من خلال خدمة الخط الساخن ١٢٥  على مدار ٢٤ ساعة من أي تليفون على مستوى الفروع.

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