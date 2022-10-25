برلماني عن كلمه السيسي بالمؤتمر الاقتصادي: يعبر عن هموم المواطنين

أكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أنه كعادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، كشف شعوره بحقيقة المعاناة التى تواجه المصريين، بالإضافة إلى كلماته المعبرة عن كافة هموم واحتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، مؤكدا أن كلمته التى جاءت خلال ختام فعاليات المؤتمر الاقتصادى، اتسمت بالقوة، وحملت الكثير من معانى الشفافية، والمصداقية، ومشاعر الإنسانية، بالإضافة إلى أنها لخصت الأوضاع الحالية للاقتصاد المصرى.

وكشف عبدالقادر، أن اهتمام الدولة بالمؤتمر الاقتصادى، جعل المشاركين فيه على قدر كبير من المسئولية، حيث شهد تقديم حلولا كثيرة للعديد من المشكلات التى يعانى منها قطاع الصناعة، موضحا أن المؤتمر الاقتصادى، شهد وضع خارطة طريق لتطوير، وتحديث قطاع الصناعة خلال السنوات المقبلة، ورفع الخسائر عنه، وتعظيم الصادرات المصرية لتصل لنحو 100 مليار دولار صادرات للدولة المصرية.



وقال عبدالقادر: توصيات المؤتمر الاقتصادى، الخاصة بسبل دعم الصناعة والتصدير، تعكس درجة الاهتمام القصوى للقيادة السياسية، بتعظيم أحوال الاقتصاد القومى، والعمل على رفع القيمة التصديرية للمنتجات المصرية، لافتا إلى أن تأكيد المؤتمر، على أهمية وضع رؤية متكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلى، والعمل على تنمية الصادرات الصناعية من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة، وتوحيد الجهات التى تحصل الرسوم على المصانع وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية والتوسع فى التصنيع المحلى وخلق قاعدة صناعية للاعتماد عليها بدلا من الاستيراد، جميعها تكشف سعى القيادة السياسية لوضع الاقتصاد القومى بالمكانة التى يستحقها، من خلال تقديم الدعم اللازم لحث قطاع رجال الأعمال على تقديم أفضل ما لديه لتعظيم أرقام الاقتصاد القومى، خلال الفترة المقبلة.

وقال النائب تامر عبدالقادر: لعل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناهضة الفقر، سيكون لها مردودها لدى المصريين، حيث إن الكلمات التى تحدث بها الرئيس عن الفقر، تعطى الامل لدى المواطنين، بأن الدولة تسعى لتحسين مستويات الأسر، لافتا إلى أن الرئيس قال، إنه يجب كُره الفقر وعلى الجميع أن ينهض لتغييره، كما أن حديثه عن أحوال المدارس، يؤكد أنه على دراية بأحوال المدارس، وضعف الرواتب، وأكد النائب أن هذا يوضح أن الدولة مهتمة بصورة كبيرة بتحسين الأوضاع لتحسين وتطوير التعليم بكافة مراحله وقطاعاته ، كما تهتم أيضا بتحسين أوضاع المواطنين .

وأشاد عبدالقادر، بحديث الرئيس السيسى، عن أولويات المرحلة، عندما قال الرئيس: "والله العظيم أنا بكلمكم من قلبي، أقل من 10 آلاف جنيه لأى حد بيشتغل، مش هيعيش، ما أنت هتقولي إديهم، هقولك يا ريت، هتقولي ما أنت بتتكلم عن ميناء بـ40 مليارا، أنا لازم أكون متوازن في إدارة الأمر، غيرنا كان مساره أكل، وشرب، ودفع فلوس وسابها لما بقت على الحديدة، وقلتلكم الإصلاح الموجود أكبر من قرار أي رئيس في الوقت ده، وبالتالي الناس خرجت هدمت الدولة، لأنها مش مستحملة تاني، فلا بد أن أشتغل على كل قطاعات الدولة"، وعلق عبدالقادر ، قائلا: أنه لولا إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ما ظهر الاقتصاد المصرى بقوته وصموده أمام التحديات العالمية، موضحا أن التوسع فى إنشاء المشروعات القومية، فى نفس الوقت الذى تهتم الدولة بتحسين دخول المواطنين، لافتا إلى أن هذا ياتى فى إطار من الوطنية، بالعمل على تنمية كافة قطاعات الدولة، وتعظيم مواردها.

وأضاف النائب تامر عبدالقادر، أن تأكيد الرئيس السيسي، أنه يتحدث فى المؤتمرات واللقاءات المختلفة ليس بصفته رئيسا لمصر، وانما بصفته مواطنا، يؤكد بساطة الرئيس، ويكشف وطنيته التى يتعلم منها الجميع، خاصة وأن المصريين طلبوا منه حماية الوطن، من الأعداء المخربين ، وإستجابته جاءت ترجمة واقعية لما تضمنه كتاب الله الذي أكد أن مصر محفوظة بأمر الله عز وجل.