حزب الإصلاح والنهضة: كلمة الرئيس السيسي مكاشفة للشعب وبيان لدور الدولة

يشيد حزب الإصلاح والنهضة بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ختام المؤتمر الاقتصادي، ويثمن الحزب دعم الرئيس للمؤتمر والذي بدا واضحا من كلمة الرئيس في اليوم الختامي لمؤتمر.

ويؤكد الحزب على أهمية ما جاء في كلمة الرئيس من تأكيده على ضرورة تنفيذ توصيات المؤتمر، ودعوة الرئيس لانعقاد المؤتمر بشكل سنوي لمناقشة الملفات الاقتصادية مع الخبراء ورجال الأعمال، وأيضا ضرورة عقد مؤتمرات على غرار المؤتمر الاقتصادي في المجالات المختلفة.

ويثمن الحزب تأكيد الرئيس على أنه إنسان مصري دعاه الواجب، ويرى الحزب أن ذلك ترسيخ لمفهوم القيادة السياسية التي تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وترى في حكم البلاد تكليفا وليس تشريفا.

ويشيد الحزب بما تضمنته كلمة الرئيس من مكاشفة للشعب وبيان لدور الدولة، حكومة وجيش وشعبا، فيما تم تحقيقه من إنجازات خلال السنوات الماضية.