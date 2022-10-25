دوري القسم الثاني.. ديروط يواصل تدريباته استعدادا لملاقاة الجونة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديروط تدريباته الجماعية اليوم استعدادا لملاقاه فريق الجونة بالجولة المقبلة لمنافسات دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

ويخوض فريق ديروط مباراته المقبلة أمام فريق الجونة ضمن منافسات الجولة الثالثة لفرق المجموعة الأولي "مجموعة الصعيد " ، يوم الجمعة المقبل، على ملعب "الأسيوطي "في الساعة الثالثة عصرا .

وكان قد حقق فريق ديروط فوزا هاما علي نظيره فريق الألومنيوم بهدفين للاشئ ،ليصل للنقطة الرابعه من تعادل وفوز بالجولتين ،ويتطلع فريق ديروط لمواصله الإنتصارات وتحقيق الفوز علي فريق الجونة الهابط حديثا من دورى الأضواء والشهره .

طالب سعد فاروق المدير الفني لفريق ديروط ، لاعبيه، بضرورة غلق ملف مباراة الألومنيوم بعد الفوز بهدفين نظيفين، مؤكدا على أهمية مباراة الجونة وخطف الثلاث نقاط .



وأشار إلي أن فريقه يسعى للمنافسة على الصعود للدورى الممتاز، وان فريقه قدم مباراة قوية أمام الألومنيوم ، وأوضح أن فريقه يسعى للوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة والمنافسة على لقب الصعود للممتاز ، خصوصا أنه يضم عددا من اللاعبين أصحاب الإماكنيات الفنيه العاليه ، وأشار إلى أن فريقه يسعى لتأمين تفوقه في لقاء الجونة يوم الجمعة المقبل.