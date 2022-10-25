إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال بالضفة الغربية

أصيب أربعة فلسطينيون بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، خلال احتجاجات على ما ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي في "نابلس" و"رام الله"، مما أسفر عن استشهاد ستة فلسطينيين.

وقالت مصادر أمنية وطبية فلسطينية إن شابًا أصيب بالرصاص الحي، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، في مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة الملاصقة لرام الله.

وأصيب ثلاثة فلسطينيون آخرون بالرصاص الحي، خلال مواجهات في بلدة عزون شرق محافظة قلقيلية الواقعة شمال غرب الضفة الغربية.

وأصيب شاب آخر بالرصاص الحي أيضًا خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم "عايدة" في محافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية إن الاحتلال اعتقل ثلاثة شباب من البلدة القديمة.

واندلعت مواجهات بين شبان بالقدس وقوات الاحتلال، في مخيم "شعفاط" شمال شرقي القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، تجاه الشبان المقدسيين، دون تسجيل إصابات.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة "الطور" شرق القدس المحتلة وداهمت أحد المنازل.

