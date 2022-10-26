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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نشأت الديهي: المثقفون المصريون دون المستوى.. فيديو

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ثقافة المجتمع المصري ما زالت جامدة،  مشددًا على ضرورة تغير الثقافات السلبية مثل ثقافة الاستهلاك وهدر الطعام، والكرم في غير المحلة، وإلغاء ثقافة الاعتماد الكلي على الغير سواء كان الغير الدولة أو الشركة أو الأب.


وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن فكرة الاعتمادية على الآخر والفهم الخاطئ للدين أدت لزيادة عدد سكان مصر، مشيرًا إلى أن الثقافة المصرية بعافية والمثقفين المصريين دون المستوى، وفكرة الدولة أو دولة الفكرة غائبة عن الجميع. 


ولفت إلى أن  المثقفين المصريين دون المستوى المطلوب في تغير ثقافة المجتمع نحو الأفضل، مشيرًا إلى أن المثقف  عليه ان يغير في ثقافة المواطن من خلال مقال أو رأي، وهذا الأمر غير متواجد بصورة فاعلة. 


 وأشار إلى أن التعليم الفني قادر على نقل المجتمع إلى الأفضل، ولكن للأسف ننظر إلى التعليم الفني سواء في الأفلام أو الدراما بصورة سلبية، معقبًا: "الفني اللي بينتج أفضل من الشخص الذي يحمل شهادة ويجلس على القهوة،....  احنا بلد شهادات صحيح".
 

نشأت الديهي ثقافة المجتمع المصري الثقافات الأفلام التعليم

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