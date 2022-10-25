عضو غرفة العمليات المركزية: هدف مبادرة ابدأ توطين الصناعات.. فيديو

أكدت الدكتورة شيماء كمال عضو غرفة العمليات المركزية لمتابعة المشروع القومي حياة كريمة، أن أهم أهداف مبادرة حياة كريمة، هي تمكين الأهالي اقتصادياً واجتماعياً، مضيفة أن المبادرات الأقتصادية يكون معاها، ندوات توعية أجتماعية.

مبادرة ابدأ

وأوضحت شيماء كمال أثناء استضافتها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "CBC"، أنه تم بدء مبادرة ابدأ، لتوطين الصناعات المصرية ، حيث تم بدأها بمحافظة سوهاج في جنوب مصر.

وأوضحت عضو غرفة العمليات المركزية لمتابعة المشروع القومي حياة كريمة، أن هذه المبادرة بالمشاركة مع شركة ابدأ و وزارة الأنتاج الحربي، مؤكدة أنه تم تعليم الشباب الحرف اليدوية، أو الحرف التي يحتاجها سوق العمل في مصر.