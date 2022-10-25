عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو غرفة العمليات المركزية: هدف مبادرة ابدأ توطين الصناعات.. فيديو

عضو غرفة العمليات
عضو غرفة العمليات المركزية لمتابعة المشروع القومي حياة كريمة

أكدت الدكتورة شيماء كمال عضو غرفة العمليات المركزية لمتابعة المشروع القومي حياة كريمة، أن أهم أهداف مبادرة حياة كريمة، هي تمكين الأهالي اقتصادياً واجتماعياً، مضيفة أن المبادرات الأقتصادية يكون معاها، ندوات توعية أجتماعية.

مبادرة ابدأ

وأوضحت شيماء كمال أثناء استضافتها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "CBC"، أنه تم بدء مبادرة ابدأ، لتوطين الصناعات المصرية ، حيث تم بدأها بمحافظة سوهاج في جنوب مصر.

وأوضحت عضو غرفة العمليات المركزية لمتابعة المشروع القومي حياة كريمة، أن هذه المبادرة بالمشاركة مع شركة ابدأ و وزارة الأنتاج الحربي، مؤكدة أنه تم تعليم الشباب الحرف اليدوية، أو الحرف التي يحتاجها سوق العمل في مصر.

 

شيماء كمال عضو غرفة العمليات المركزية حياة كريمة وزارة الإنتاج الحربي الصناعات المصرية مبادرة ابدأ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دليل براءة مطعم الكشري..هذا الفيديو يكشف تفاصيل ما حدث مع عامل النظافة

بيطلب فلوس والاتفاق مع مدير أعماله.. كم تسعيرة ظهور عامل النظافة على الفضائيات؟

بسبب الطقس السيئ.. حقيقة تعطيل الدراسة غداً في محافظة الجيزة

شاهد.. كسوف الشمس | بث مباشر الآن

موعد زيادة المرتبات بعد إعلان ارتفاع دخل الفرد إلى 8000 جنيه شهريا

قرار مفاجئ من كولر لـ لاعبي الأهلي بعد الوصول إلى العين

أمر الله نافذ.. أول تعليق من ابنة فريد الديب على خبر وفاته

"خلصت على جوزها وشغلت قرآن".. الساعات الأولى من جريمة السلام ترويها المتهمة

ترشيحاتنا

شتيمة وضرب وضرة.. سميرة في دعوى طلاق: زوجي خان الأمانة

لأول مره منذ أسبوعين .. ارتفاع سعر الدولار اليوم

بسبب الطقس السيئ .. جامعة حلوان الاهلية تكشف حقيقة تعطيل الدراسة

مش هتصدق.. فستان درة في السعودية يثير الجدل| سعر خرافي

الجامعات الأهلية.. ترفع من جودة المنظومة وتحقق 5 أهداف للدولة والطلاب

إشبيلية يفوز على كوبنهاجن 3-0 في دوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راحة فورية وبدون مسكنات.. وصفة خارقة للتخلص من آلام الظهر بلمح البصر

بعد هجومها على شيرين ودفاعها عن حسام حبيب..صور أثارت الجدل لـ بسمة وهبة..شاهد

شبه بعض.. فساتين نانسي عجرم و نادين نجيم تثير الجدل على السوشيال ميديا

سناك لطفلك صحى.. طريقة عمل الذرة المقرمشة فى دقائق

فيديو

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

أخر المستجدات حول واقعة طرد عامل النظافة من محل كشري شهير ..تغطية خاصة

بتهدوا بلدكم.. لماذا انفعل الرئيس السيسي على الهواء خلال المؤتمر الاقتصادي؟ فيديوجراف

المرافعة الأخيرة.. هل تنبأ فريد الديب بوفاته؟ .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

اﻟﻤﺰﻳﺪ