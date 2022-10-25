بداية نوفمبر.. تامر حسني يحيي حفلا غنائيا في إحدى الجامعات الخاصة

يستعد المطرب تامر حسني لاحياء حفل غنائي ضخم يوم ٥ من شهر نوفمبر القادم، وذلك داخل احدي الجامعات الخاصة داخل القاهرة.

ومن المفترض أن يقدم تامر خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلي أغاني فيلمه الجديد بحبك والذي حقق نجاحا كبيرا.

واحتفل النجم تامر حسني بعيد ميلاد ابنه آدم خلال الأيام القليلة الماضية بحضور زوجته بوسيل وعدد من أصدقائه المقربين وأفراد أسرته.

وحرص تامر حسني على الاحتفال بعيد ميلاد ابنه آدم وسط أجواء من البهجة والفرح وكذلك جمعته أجواء رومانسية مع زوجته بسمة بوسيل في جو يغمره الألفة والسعادة

تامر حسني يختتم حفلات الصيف



واختتم النجم تامر حسني صيف ٢٠٢٢ بأقوى الحفلات الجماهيرية بالساحل الشمالي وسط الآلاف من محبيه، وغنا أكثر من ساعتين وتفاعل معه الجمهور بحماس كبير، وتحديداً على أغنياته الأخيرة “هدلعني” و"ليه طله" و"خدنا مناعة" و"حبيتها يا ناس" و"مبجيش بالطريقة دي"، بالإضافه لأشهر أغانيه “كل مره” و"بنت الإيه" و"أكتر حاجة" و"يانا يا مفيش" و"اختراع" و"عيش بشوقك".