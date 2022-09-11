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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يبحث عن أطفال موهوبين للغناء و التمثيل.. تفاصيل

صدى البلد

نشر الفنان تامر حسني صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و علق تامر حسني علي الصورة قائلا : لكل الجهات المعنية و الأسر اللي مربيه مواهب حلوه مهلبيه 😀بدور على أطفال يمثلوا و يغنوا من سن ٩ ل ١٣ سنة ولاد و بنات موهوبين جداً ،( في اسرع وقت )

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واختتم النجم تامر حسني صيف ٢٠٢٢ بأقوى الحفلات الجماهيرية بالساحل الشمالي وسط الآلاف من محبيه، وغنا أكثر من ساعتين وتفاعل معه الجمهور بحماس كبير، وتحديداً على أغنياته الأخيرة “هدلعني” و"ليه طله" و"خدنا مناعة" و"حبيتها يا ناس" و"مبجيش بالطريقة دي"، بالإضافه لأشهر أغانيه “كل مره” و"بنت الإيه" و"أكتر حاجة" و"يانا يا مفيش" و"اختراع" و"عيش بشوقك".

وأبهر تامر حسنى الحضور بأدائه المتميز لأغنيتي “ارجعلي” و"كفاياك أعذار".

وأكد منظم الحفلات اللبناني ربيع مقبل، أن حفل النجم تامر حسني هو الأنجح في هذا الموسم، وقد تخطى بنجاحه جميع النجوم العالميين الذي قدموا حفلات بمصر هذا العام، وكانت حفلة النجم تامر حسني الأكثر جماهيرية والأعلى بيعاً وسط جميع حفلات صيف ٢٠٢٢.

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