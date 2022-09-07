لو الوقت فلوس هتهدره كده؟.. تامر حسني يوجه رسالة إلى الشباب.. فيديو

وجه الفنان تامر حسني رسالة إلى شباب الجيل الحالي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر تامر حسني فيدو له، وعلق عليه كاتبًا: “لو الوقت فلوس هتهدره كده؟؟ مهما مين رتبلك شر مفيش حاجه هتحصلك الا اللي ربنا كاتبه فا نطمن و نخلي طاقتنا اللي بتاخد من عمرنا لخدمتنا مش للتدوير ورا حياة الناس و مين عمل ايه و مين راحت فين”.



وتابع: “الجيل الحالي فعلاً بيواجه فترة صعبة من التخبط ، احنا على الاقل لحقنا جيل اهالينا الطيبين و جيل الجيران الرحيمه و الصداقات البريئة و احترام الآخر اياً كان مين الجيل اللي علمنا لو ست كبيره راكبه مواصلات و ملهاش مكان ، نقف احنا و هي تقعد ، الجيل الحالي اتولد لقى العالم كله باصص في حياته و يحكم عليه من خلال سوشيال ميديا بلا رحمه ف اضطر يبقى شبههم و يعمل زيهم جيل مش عارف يبقى في حاله و يركز لنفسه و يقرب من ربنا”.

وأضاف تامر حسني: “عشان كدا من ضمن الحلول ان اولادنا يحلموا بالنجاح و الطموح بدري ، لكل الاهالي اتمنى تشغلوا اطفالكم من الصغر في اي اهتمامات ايجابيه ، دوروا جواهم هتلاقوا و لو ملقيتوش ساعدوهم يلاقوا بالتوجيه لاي اتجاه رياضي . علمي . فني يشغل تفكيرهم في الايجاب عشان ينفدوا من اللي بيحصل من تفكك مجتمعي و افكار قذره دخيله على ثقافتنا و الاخبار السلبيه المحاطين بيها ٢٤ ساعه من السوشيال ميديا ، لازم نعلمهم الاستخدام الايجابي الصح للانترنت و السوشيال ميديا و البحث عن كل ماهو نافع ليهم ، عشان كدا قيمة الوقت مهمه اللي هنعمل فيها كل دا نبص للوقت انه مهم اوي زي الفلوس و اهم لان الوقت دا الفتره اللي بتفكر فيها و بتشتغل فيها عشان تكسب يعني هو اهميته قبل الماده معقول لو الوقت فلوس هنرميه كدا و هنسمح لولادنا يهدروه كده !!!؟”.

واختتم النجم تامر حسني صيف ٢٠٢٢ بأقوى الحفلات الجماهيرية بالساحل الشمالي وسط الآلاف من محبيه، وغنا أكثر من ساعتين وتفاعل معه الجمهور بحماس كبير، وتحديداً على أغنياته الأخيرة “هدلعني” و"ليه طله" و"خدنا مناعة" و"حبيتها يا ناس" و"مبجيش بالطريقة دي"، بالإضافه لأشهر أغانيه “كل مره” و"بنت الإيه" و"أكتر حاجة" و"يانا يا مفيش" و"اختراع" و"عيش بشوقك".

وأبهر تامر حسنى الحضور بأدائه المتميز لأغنيتي “ارجعلي” و"كفاياك أعذار".