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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صوت عظيم وليس دخيلا .. حلمي بكر يشيد بـ تامر حسني

تامر حسني وحلمي بكر
تامر حسني وحلمي بكر

أشاد  الموسيقار حلمي بكر خلال لقائه مع الإعلامي رمضان رفيع؛ خلال برنامجه علي قناة الحدث بالفنان تامر حسني.

وقال حلمي بكر :" تامر حسني صوت عظيم جدا عانى في حياته ولكن معاناة الفنان وليس الدخيل".

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تابع :" داخله فنان كبير؛ وحقق نجاحا كبيرا في الغناء؛ فهو من الممكن أن يكتب أو يلحن ولكن في الغناء حقق نجاحا أكبر والجمهور يحبه جدا".

حلمي بكر : أتمنى ترشح مصطفى كامل للنقابة:

قال الموسيقار حلمي بكر، إنه يتمنى أن يُرشح مصطفى كامل نفسه للانتخابات المقبلة لنقابة المهن الموسيقية، معقبًا: هذا المكان يريد شخص له أظافر ولا يجامل، اللي يغلط يتحول للتحقيق.

وأضاف حلمي بكر، أنه ضد لجنة مكونة من مطربين يمتحنون مطربين، لافتًا إلى أن المطرب عندما يتولى عمل إداري يفشل، داعيًا المطربين إلى العودة إلى الفن والابتعاد عن الإدارة.

وأوضح بكر، أن آخر الأصوات اللي لحنت ليها وردة وفايزة أحمد وأنغام ونجاة، عايزني ألحن لمين لعلي فجلة ولا إبراهيم كرات، يا جماعة لا تنشروا عالم الجهل الفني تحت مسمى العبقري الجاهل.

حلمي بكر تامر حسني الموسيقار حلمي بكر مصطفى كامل

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