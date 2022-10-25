عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلى علوي تدعم شيرين عبد الوهاب بكلمات مؤثرة| شاهد

صدى البلد

وجهت الفنانة ليلى علوي، الدعم للفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتبت: "شيرين عبد الوهاب قامة فنية واسم مهم في مجال الطرب، من أول معرفتي ليكي وأنا بحبك ومتأكدة من حب كل اللي بتقابليهم ليكي ولقلبك الطيب والخير اللي بتقدميه وموهبتك الفذة".

 

وتابعت: "دلوقتي حبك في قلوبنا بقى أكبر وأغلى وحبنا اللي بيكبر هو اللي هيخليكي أقوى وترجعي أحسن كمان من الأول أنا واثقة جدا من دا لحد ما تقومي من محنتك ومن بعدها كمان بناتك على رأسنا وعيلتي هي عيلتك بنحبك أوي ".

وتداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أخبار تفيد بسرقة محمد عبد الوهاب لشقيقته شيرين بموجب توكيل رسمي كانت قد سلمته له أثناء عملهما سويا.

 

ونفت الإعلامية نضال الأحمدية  التي كانت على صداقة قوية بشيرين قبل دخولها المستشفى أن صحة هذا الكلام، وأكدت أنه عار تماما من الصحة وان محمد عبد الوهاب شقيق شيرين لم يسرق أموالها.

 

وطمأنت الإعلامية هنادي عيسي جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب عليها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات العالمي تويتر.

 

حيث قالت هنادي عيسي قائلة : بدأت صحتها تتحسن وتتواصل مع أهلها وقبل قليل تواصلت مع شقيقها محمد وطمأني عليها ستعود قوية إن شاء الله".

الفنانة شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب دعم شيرين عبد الوهاب تدعم شيرين عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دليل براءة مطعم الكشري..هذا الفيديو يكشف تفاصيل ما حدث مع عامل النظافة

بسبب الأمطار.. الحكومة تحسم أمر تعطيل الدراسة غداً 

بيطلب فلوس والاتفاق مع مدير أعماله.. كم تسعيرة ظهور عامل النظافة على الفضائيات؟

بسبب الطقس السيئ.. حقيقة تعطيل الدراسة غداً في محافظة الجيزة

قرار مفاجئ من كولر لـ لاعبي الأهلي بعد الوصول إلى العين

"خلصت على جوزها وشغلت قرآن".. الساعات الأولى من جريمة السلام ترويها المتهمة

النائب العام يأمر بالتحقيق في منشورات من يدعى البرنس المصري عبر مواقع التواصل

احتمال كبير.. نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة بشأن عودة بن شرقي للدوري المصري

ترشيحاتنا

روسيا تقدم شكوى ضد أوكرانيا وأمريكا في الأمم المتحدة بسبب المختبرات البيولوجية

ميلان يكتسح دينامو زغرب الكرواتي برباعية في دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان يكتسح مكابي حيفا بسباعية ويتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال

شهر بفندق 5 نجوم في مصر.. خطة البريطانيين للهروب من فواتير الشتاء

السعودية.. شاهد| فقرة فريدة بحفل افتتاح “دافوس الصحراء” تلفت الأنظار

التلميذ ينعى أستاذه.. أشرف نبيل: فريد الديب سيظل علما من أعلام المحاماة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم يستحم منذ 94 عاما.. لماذا لم يدخل أقذر رجل في العالم موسوعة جينيس

خفيف منعش.. طبق سلطة عير تقليدي

للوقاية من الأمراض.. 4 أشياء احرص عليها بعد التعرض للأمطار

من رفوف المطبخ.. مكون خارق يعالج 3 أمراض

فيديو

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

أخر المستجدات حول واقعة طرد عامل النظافة من محل كشري شهير ..تغطية خاصة

بتهدوا بلدكم.. لماذا انفعل الرئيس السيسي على الهواء خلال المؤتمر الاقتصادي؟ فيديوجراف

المرافعة الأخيرة.. هل تنبأ فريد الديب بوفاته؟ .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

اﻟﻤﺰﻳﺪ