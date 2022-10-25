ليلى علوي تدعم شيرين عبد الوهاب بكلمات مؤثرة| شاهد

وجهت الفنانة ليلى علوي، الدعم للفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: "شيرين عبد الوهاب قامة فنية واسم مهم في مجال الطرب، من أول معرفتي ليكي وأنا بحبك ومتأكدة من حب كل اللي بتقابليهم ليكي ولقلبك الطيب والخير اللي بتقدميه وموهبتك الفذة".

وتابعت: "دلوقتي حبك في قلوبنا بقى أكبر وأغلى وحبنا اللي بيكبر هو اللي هيخليكي أقوى وترجعي أحسن كمان من الأول أنا واثقة جدا من دا لحد ما تقومي من محنتك ومن بعدها كمان بناتك على رأسنا وعيلتي هي عيلتك بنحبك أوي ".

وتداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أخبار تفيد بسرقة محمد عبد الوهاب لشقيقته شيرين بموجب توكيل رسمي كانت قد سلمته له أثناء عملهما سويا.

ونفت الإعلامية نضال الأحمدية التي كانت على صداقة قوية بشيرين قبل دخولها المستشفى أن صحة هذا الكلام، وأكدت أنه عار تماما من الصحة وان محمد عبد الوهاب شقيق شيرين لم يسرق أموالها.

وطمأنت الإعلامية هنادي عيسي جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب عليها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات العالمي تويتر.

حيث قالت هنادي عيسي قائلة : بدأت صحتها تتحسن وتتواصل مع أهلها وقبل قليل تواصلت مع شقيقها محمد وطمأني عليها ستعود قوية إن شاء الله".