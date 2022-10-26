لجوع الشتا .. طريقة عمل الكب كيك

يعد الكب كيك من الأكلات الشهية التى يحبها جميع الأشخاص ولا تحتاج لتحضير أو تجهيز ويمكن تناولها بمفردها مما يجعله وجبة جيدة لجوع الشتاء

نقدم لكم طريقة عمل الكب كيك بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الكب كيك

نصف ملعقة صغيرة بيكربونات صوديوم

نصف كوب بياض بيض

نصف كيلو سكر

باكيت فانيليا

150 مل زيت ذرة

نصف كيلو دقيق

20 جرام لبن بودرة

باكيت بيكنج باودر

كب كيك



طريقة عمل الكب كيك

* فى بولة كبيرة اخفقى البيض مع السكر فى العجان لمدة 8 دقائق

* فى بولة اخرى اخلطى الدقيق مع اللبن البودرة و كل المكونات الجافة جيدا ثم ضيفى الخليط الى العجان ثم اللبن والزيت وابدأى بالعجن حتى يتكون الخليط.

* ضعي الخليط فى قوالب الكب كيك وادخليه فرن درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيق ويزين بالكريمة أو الشيكولاتة أو يترك بدون إضافات ويقدم باردا .