المرور يضبط 121 ألف مخالفة خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية .

تمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط (121722) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص)، وفحص (2191) سائقا تبين إيجابية (321) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

كما واصلت حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (1372) مخالفة مرورية متنوعة (سير عكس الإتجاه - تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص (460) سائق وإيجابية (60) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط (42) محكوم عليه بإجمالى (68) حكم، كما تم التحفظ على (10) سيارات لمخالفتها قوانين المرور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.