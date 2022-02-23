طريقة عمل الكب كيك حلو وحادق

طريقة عمل الكب كيك، إذا كنت ترغبين فى صنع حلوى للأشخاص الذين تحبيهم فى المناسبات والاحتفالات العائلية أو الخاصة، فإن الكب كيك يعتبر أبرزها ويمكنك إعدادها حلو وحادق وبأكثر من نوع ومن نكهة ، إليك طريقة عمل الكب كيك بطرق مختلفة.

طريقة عمل الكب كيك

كب كيك

قدمت الشيف سارة عبد السلام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الكب كيك بالشكولاتة و الفانيليا.

المقادير

كوب وربع من الدقيق الأبيض.

2 حبة بيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الباكينغ باودر.

نصف كوب من الحليب السائل.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت النباتي أو الزبدة.

طريقة تحضير الكب كيك

ننخل الدقيق والباكينغ باودر ونتركهم جانباً.

نضع البيض والفانيليا والسكر في وعاء عميق ونخفقهم بالخفاقة الكهربائيّة حتى يتضاعف حجم البيض.

نضيف الزبدة والحليب ونستمر بالخفق حتى تختلط كل المكونات جيداً.

نضيف الدقيق المنخول بشكل تدريجي مع استمرار الخفق حتى تمتزج كل المكونات.

نحضر صينية الكب كيك ونسكب فيها الخليط

نضع الكب كيك في الفرن المسخن سابقاً على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئويّة ونتركه حتى ينضج تماماً.

نخرج الكب كيك من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً ويقدم.

طريقة عمل الكب كيك بالشوكولاتة

طريقة عمل الكب كيك بالشوكولاتة

يقدم الشيف حسام مجدي طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة

للكيك:

كوب وربع دقيق

ثلاثة أرباع الكوب من الكاكاو

نصف ملعقة باكينج باودر

كوب سكر ناعم بودرة

بيضتان

ملعقة فانيليا

كوب ونصف حليب

نصف كوب زيت

لصوص الشوكولاتة:

2 كوب سكر ناعم بودرة

ربع كوب كاكاو

ربع كوب حليب

شوكولاتة مبشورة.



طريقة تحضير كب كيك الشوكولاتة

1. سخني الفرن إلى درجة حرارة 180درجة مئوية.

2. حضري قوالب الكب كيك، وضعي داخلها الأكواب الورقية.

3. اخلطي المكونات الجافة، وهي الدقيق وبودرة الكاكاو والبكينج باودر والسكر.

4. اخفقي المكونات السائلة وهي البيض والفانيليا والحليب والزيت.

5. أضيفي المكونات الجافة على السائلة واخفقي جيداً.

6. وزعي الخليط على القوالب واخبزيها لمدة 30 دقيقة.

7. حضري صوص الشوكولاتة على حمام ماء ساخن بوضع الحليب والكاكاو والسكر حتى يمتزج ويمسك.

8. اتركي الكيك ليبرد ثم غطيه بصلصة الشوكولاتة ورشي الشوكولاتة المبشورة.



طريقة عمل الكب كيك سالى فؤاد

طريقة عمل الكب كيك

تقدم خبيرة التغذية سالي فؤاد طريقة عمل الكب كيك بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ومفيد بسعرات حرارية أقل .

مقادير الكب كيك الحادق :

بيضة

ثلث كوب زيت

لبنة

ملح فلفل أسود

كوب لبن

زعتر

طماطم شيري

1 ونصف كوب دقيق

كوب جبنة جودة مبشورة

زيتون شرائح

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

طريقة عمل الكب كيك الحادق :

* تضرب البيضة مع الزيت واللبن وملح وفلفل جيدا ثم ضعى الدقيق والبيكنج بودر والجبنة .

* يسكب الخليط في قوالب الكب كيك ويزين على الوجه بالجبنة المبشور والزعتر.

* يدخل الفرن على 180 مدة 20 دقيقة ثم يزين باللبنة والطماطم الشيري والزيتون وقومي بتقديم الكب كيك الحادق .



طريقة عمل الكب كيك بالصور

طريقة عمل الكب كيك بالصور

طريقة عمل كيك الكاكاو والنسكافيه زي المحترفين

المكونات والمقادير المطلوبة:

كوب ونصف دقيق

كوب زيت

كوب إلا ربع كاكاو

ربع كوب نسكافيه

كوب سكر

نصف ملعقة من الفانيليا

4 بيضات

باكت بيكنج بودر

رشة ملح صغيرة

كوب ونصف حليب

شكولاته ذائبة للزينة

كريم شانتيه

طريقة التحضير

سخني الفرن إلى درجة حرارة 180درجة مئوية.

حضري قوالب الكب كيك، وضعي داخلها الأكواب الورقية.

اخلطي المكونات الجافة، وهي الدقيق وبودرة الكاكاو أو النسكافية والبكينج باودر والسكر.

اخفقي المكونات السائلة وهي البيض والفانيليا والحليب والزيت.

أضيفي المكونات الجافة على السائلة واخفقي جيداً.

وزعي الخليط على القوالب واخبزيها لمدة 30 دقيقة.

حضري صوص الشوكولاتة على حمام ماء ساخن بوضع الحليب والكاكاو والسكر حتى يمتزج ويمسك.

اتركي الكيك ليبرد ثم غطيه بصلصة الشوكولاتة ورشي الشوكولاتة المبشورة



طريقة عمل الكب كيك فى البيت

طريقة عمل الكب كيك فى البيت

طريقة عمل كب كيك فانيليا سهل و لذيذ و خفيف فى البيت بدون بيض وبأسهل الخطوات للشيف مها أحمد .

المقادير

كوب و نصف دقيق

نصف كوب سكر

نصف كوب حليب

نصف كوب زيت

٢ بيضة بدرجة حرارة الغرفة

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح



طريقة التحضير:

يوضع البيضة السكر و الحليب و الزيت و الفانيليا في الخلاط الكهربائي و نخلطهم لمدة ٤ دقائق

يوضع الخليط في وعاء عميق ثم ينخل فوقه الدقيق و النشا و البيكنج بودر و رشة الملح بالتدريج و نقلب حتي يمتزج تماما و يصبح الخليط ناعم

يصب الخليط في قوالب الكب كيك و يوضع في فرن ساخن مسبقا علي درجة حرارة ١٨٠ درجة في الرف الأوسط لمدة ١٥ دقيقة