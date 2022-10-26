كان بيعايرها بجهلها.. كيف كانت معاملة حسام حبيب لشيرين قبل بداية الأزمة

كشفت الإعلامية نضال الأحمدية الكثير من الكواليس والتفاصيل فى حياة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بحكم صداقتها بالمطربة شيرين قبل دخولها المستشفى.



فبعد دفاعها عن محمد عبد الوهاب من سرقة شقيقته والإستيلاء على أموالها، قالت نضال الأحمدية فى فيديو بثه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



وقالت نضال أن حسام حبيب كان يعامل شيرين عبد الوهاب قبل بداية أزمتهما بطريقة غير جيدة، مشيرة أن حسام حبيب كان بيعاير شيرين عبد الوهاب بعدم معرفتها اللغة الإنجليزية في حين أنه خريج مدارس لغات وجامعة.



نضال تنفي سرقة محمد عبد الوهاب لشقيقته شيرين



ونفت الإعلامية نضال الأحمدية التي كانت على صداقة قوية بشيرين قبل دخولها المستشفى أن صحة هذا الكلام، وأكدت أنه عار تماما من الصحة وان محمد عبد الوهاب شقيق شيرين لم يسرق أموالها.

وأضافت نضال في فيديو بثته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب أن محمد عبد الوهاب عندما سمع أن هذا الكلام يتردد في الوسط الفني ذهب إلي منزلها وقام بتقطيع التوكيل أمامها لتبرأته من كل هذه الأقاويل.

وتابعت نضال قائلة: "كلامي عن محمد بكرة شيرين تخرج من المستشفى وتأكده لأن محمد لم يسرق شيرين عبد الوهاب ولم يفكر في الحجر عليها

تفاصيل حالة شيرين عبد الوهاب الصحية

وطمأنت الإعلامية هنادي عيسي جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب عليها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات العالمي تويتر.

حيث قالت هنادي عيسي قائلة : بدأت صحتها تتحسن وتتواصل مع أهلها وقبل قليل تواصلت مع شقيقها محمد وطمأني عليها ستعود قوية إن شاء الله". وكان قد علق المايسترو سليم سحاب، على أزمة شيرين عبد الوهاب الأخيرة مع طليقها الفنان حسام حبيب.

وقال سحاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" حبيبة قلبي وبنتي، وحزين عليها"، لافتا إلى أنه تعامل معها منذ أن انضمت لكورال الأطفال بالأوبرا، وكانت رقيقة، وتتصف بالعفوية الشديدة. ووجه نصيحة لجمهورها، قائلا:""بشويش عليها شوية، وجلّ من لا يخطئ"، مشيرا إلي أنه لا بد من وجود مؤسسة لدعم الفنانين.