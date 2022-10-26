أخبار السيارات| الرابطة تكشف آخر تطورات السوق المحلي وقانون الإعفاء الجمركي..بنزينها في جيبك.. 5 سيارات مستعملة تبدأ من 80 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

ينتشر في سوق السيارات المصري للمستعمل العديد من إصدارات السيارات الصينية، التي تناسب المواطنين المصريين واحتياجاتهم وأذواقهم، لما تحتوي عليه تلك الطرازات من مميزات، ومن هذه الأنواع سيارة ليفان 320 موديل 2011 التي نالت إعجاب المصريين بسبب رخص ثمنها وانخفاض استهلاكها للوقود .

يحتوي سوق السيارات المصري علي مختلف إصدارات السيارات موديل 2022، وتناسب هذه الطرازات أذواق المصريين واحتياجاتهم، لما تحتوي عليه تلك الأنواع من مميزات وتكنولوجيات تساعد سائق السيارة علي الشعور بالراحة والأمان، ومن هذه الإصدارات سيارة DS7 موديل 2022، والتي تنتمي إلي فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدام .

تعرضت عدة محافظات، اليوم الثلاثاء، موجة من الطقس السيئ، وسقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة وتساقط بعض حبات الثلوج فى عدد من المناطق، وبالتالى ظهور تجمعات لمياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية.

اثار سلطان الطرب المطرب الكبير جورج وسوف الجدل خلال الساعات الماضية ، بعد ادلائه بعدد من التصريحات عن حياته الشخصية، خلال لقاء مع الفنانة اسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة ، بالاضافة الى حديثه عن اعتزاله الفن .

أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب موافقتها على مشروع قانون بشأن السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة، والذى كان مقدم من الحكومة منذ فترة.

يمتلئ سوق السيارات الكويتي بمختلف طرازات السيارات موديل 2022، ومن هذه الإصدارات سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2023 ، والتي حصلت علي قبول من المواطنين الكويتيين، لما تحتوي عليه من مميزات وتكنولوجيات حديثة تتماشي مع فئتها السعرية .

ينتشر في السوق المصري للسيارات إصدارات مختلفة من شركة هيونداي موديل 2023 ، التي تناسب جميع المواطنين المصريين وتناسب أذواقهم واحتياجاتهم، ومن هذه الطرازات سيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2023 التي نالت أعجاب المصريين بسبب المميزات التي تمتلكها مقارنة بفئتها السعرية .

يعانى سوق السيارات المصرى منذ فترة كبيرة بنقص المعروض من السيارات، بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية الطاحنة، بالإضافة إلى غلق العديد من المصانع منذ بداية وباء فيروس كورونا، وبالتالى نقص فى الرقائق الإلكترونية المغذية لصناعة السيارات.

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات المستعملة العديد من أنواع السيارات، التي تناسب أذواق المواطنين المصريين وتناسب دخولهم الشهرية، وذلك لما تحتوي عليه هذه الإصدارات من مميزات منها ، رخص ثمنها وانخفاض استهلاكها للوقود وتوافر قطع غيارها.

أعلنت الحكومة عن قانون السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة، والذى يسمح باستيراد سيارة للشخص المقيم بالخارج هو وعائلته، ودخولها إلى مصر بعد دفع قيمة الضرائب والجمارك كوديعة ترد بعد 5 سنوات.