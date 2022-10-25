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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أنزل بـ ميتسوبيشي باجيرو من الكويت موديل 2023.. سعر ومواصفات

ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشي باجيرو موديل 2023

يمتلئ سوق السيارات الكويتي بمختلف طرازات السيارات موديل 2022، ومن هذه الإصدارات سيارة ميتسوبيشي باجيرو  موديل 2023 ، والتي حصلت علي قبول من المواطنين الكويتيين، لما تحتوي عليه من مميزات وتكنولوجيات حديثة تتماشي مع فئتها السعرية .

ميتسوبيشي باجيرو موديل 2023

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المواصفات الفنية لسيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2023

تستمد سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2023 قوتها من محرك سعة 3800 سي سي، ينتج قوه قدرها 250 حصان، وعزم اقصي للدوران 330 نيوتن/ متر، مزودة بناقل حركة أوتوماتيك، وسعة خزان الوقود 88 لتر، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 200 كم/ ساعة، وتستهلك السيارة 13.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 10.8 ثانية.

ميتسوبيشي باجيرو موديل 2023

أطوال وأعراض سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2023

تقدم سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2023  بأطوال وأعراض مختلفة جاءت علي هذا النحو، الطول 4.900 مم، والعرض 1.875 مم، والارتفاع 1.870 مم، وقاعدة العجلات 2.780 مم، وسعة الشنطة الخلفية 1081 لتر .

ميتسوبيشي باجيرو موديل 2023

مواصفات السلامة والأمان في سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2023

تحتوي سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2023علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، ABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق، ووسائد هوائية ، وإنذار لمنع السرقة، ومساعد الفرامل BA، وقفل تفاضلي، وتوزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، ومانع الحركة، وISOFIX  لتثبيت مقاعد الأطفال، وأجهزة استشعار للاصطفاف الأمامي والخلفي ، وكاميرا خلفية، وأحزمة أمان أمامية وخلفية، ولوحات الانزلاقات، وعرض مراقبة ضغط الإطارات، ونظام التحكم في الجر، ونظام التحكم في ثبات المركبة .

ميتسوبيشي باجيرو موديل 2023

المواصفات الداخلية لسيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2023

زودت مقصورة سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2023 بالعديد من التجهيزات منها، كبسة وضعية دوران الدفع الرباعي، وضوء في الصندوق الخلفي، ومسند للذراع في الوسط، وصندوق وحدة التحكم، وقفل مركزي، وفتحة سقف كهربائية، ومقاعد خلفية قابلة للطي، ومصابيح أرضية، ومسند ذراع المقعد الأمامي، ومقاعد جلد، ومقود جلد، ومصابيح لقراءة الخرائط، وعرض المعلومات المتعددة، ومنافذ الطاقة، ومقود كهربائي، وفتحات مكيف خلفية، وحوامل أكواب خلفية، جيوب خلفية، ولوح واقي موجود على عتبة السيارة، وضبط المقعد أوتوماتيك، وتعديل إمالة المقود، وجهاز كمبيوتر لقياس الأميال المتبقية نظراً للوقود، ومرآة للتجميل، ومصباح الترحيب.

ميتسوبيشي باجيرو موديل 2023

أما بالنسبة إلي وسائل الراحة فتحتوي سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2023 علي، مقبس 12V أمامي فقط، ومدخل aux، وبلوتوث، وCD، وصندوق تبريد، والتحكم بالسرعة، وكبسة التحكم بالسرعة على المقود، ودخول من غير مفتاح، ومسند ذراع جلد، وفرامل يدوية جلد، ودعم قطني، وعداد مسافات، وراديو، ومدخل USB .

المواصفات الخارجية لسيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2023

تظهر سيارة  ميتسوبيشي باجيرو موديل 2023 من الخارج بشكل مميز وأنيق بسبب احتوائها علي، مقابض الأبواب من كروم، ومرايا أبواب من الكروم، وأنابيب عادم من الكروم، وشبك أمامي مطلي بالكروم، وأضواء نهارية  LED، ومرايا جانبية للأبواب مع إشارة التفاف، ومرايا الباب إلكترونية، ومصابيح للضباب أمامية و خلفية، ومساحات للمصباح الأمامية، ومصابيح أمامية HID، وضوء يعمل كمؤشر لاستخدام الفرامل، ونوافد كهربائية أمامية و خلفية، ومزيل الضباب للنافذة الخلفية، وممسحة خلفية، وسياج على السقف، وخطافات للسحب.

ميتسوبيشي باجيرو موديل 2023

سعر سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2023 في الكويت :

الفئة الأولي تقدم بسعر 8.100 دينار كويتي .

الفئة الثانية تقدم بسعر 8.300 دينار كويتي .  

الفئة الثالثة تقدم بسعر 10.000 دينار كويتي .

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