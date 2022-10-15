سعر وفئات ميتسوبيشي أوتلاندر هايبرد موديل 2023..صور

كشفت شركة ميتسوبيشي عن احدث طرازاتها في الولايات المتحدة سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر هايبرد 2023

، حيث أن مجموعة سيارات اوتلاندر ستبدأ بطراز ES والذى سيصل سعره إلي 39845 دولار، وسيتم طرح طراز الإصدار الخاص بسعر يبدأ من 50 ألف دولار .

ميتسوبيشي اوتلاندر هايبرد 2023

تأتي سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023 هايبرد بـ 7 مقاعد ، وعجلات معدنية مقاس 18 بوصة ، ومجموعة قياس رقمية مقاس 12.3 بوصة ، وزر تشغيل المحرك ، و Apple CarPlay و Android Auto ، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي ، ومساعد النقطة العمياء النشط ، وتنبيه حركة المرور الخلفية ، والتحذير من مغادرة المسار والوقاية منه ، وتنبيه انتباه السائق ، والتحكم التلقائي في نزول المنحدرات ، ومساعد ثبات المقطورة ، والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ.

ميتسوبيشي اوتلاندر هايبرد 2023



أما بالنسبة إلي الأشخاص الذين يريدون مميزات إضافية يمكنهم اختيار البديل الذي يبلغ 42،145 دولار أمريكي، وتمتلك جميع الإمكانيات القياسية مثل طراز ES ولكنها تضيف، عجلات ثنائية اللون مقاس 20 بوصة ، ومقاعد أمامية مدفأة ، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ومساعد الازدحام المروري، ومساعد الحفاظ على المسار، ومنع مغادرة المسار، والتعرف على إشارات المرور ، وشاشة معلومات وترفيه مقاس 9 بوصات، وراديو عالي الدقة، ومصابيح ضباب LED، ومرايا أبواب ساخنة، وماسحات أمامية مستشعرة للمطر، ومكونات داخلية مغلفة بالجلد ونظام كاميرا متعدد الرؤية.

ميتسوبيشي اوتلاندر هايبرد 2023

ويمكن طلب سيارة اوتلاندر SE مع حزمة Tech ، والذى يصل سعرها إلى 44،145 دولار، مع إضافة فتحة سقف بانوراميه كهربائية، ومرآة رؤية خلفية ذات التعتيم التلقائي، ونظام Bose Premium الصوتي مقترن بـ 9سماعات.

ميتسوبيشي اوتلاندر هايبرد 2023

وتقدم مييتسوبيشي طراز SEL بسعر 45،445 دولار وهو الأعلى من SE ويضيف مقاعد جلدية، ووظائف ذاكرة مرتبطة بمقعد السائق والمرايا وقضبان السقفـ، وتتحكم تلقائيا في المناخ من 3 مناطق، ومرآة رؤية خلفية ذات تعتيم تلقائي ومقاعد خلفية مدفأة ، وتيار مستمر للشحن السريع ، ومظلات شمسية خلفية ، ومنفذين بقوة 1500 واط ، ومقعد ذاكرة للركاب بثماني اتجاهات، وهناك تجهيزات اختيارية أعلى للطراز SEL تصل بسعر 47،645 الف دولار خاصة مع فتحة سقف بانوراميه كهربائية ، وعجلة قيادة مدفأة ، وشاشة رأسية ، ونظام صوت Bose مكون من 9 سماعات صوت ، وظلال النافذة الخلفية.

ميتسوبيشي اوتلاندر هايبرد 2023

والجدير بالذكر أن سيارة ميتسوبيشي اوتلاند PHEV من طراز SEL بريميوم تقدم بسعر 48145 دولار مع مقاعد جلدية فاخرة شبه أنيلين، وسقف أسود، ووظائف تدليك للسائق والراكب الأمامي ، بالإضافة إلى إصدار الذكرى السنوية الأربعين الذي يبلغ سعره 49995 دولار .