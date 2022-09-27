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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 41 ألف دولار.. ميتسوبيشي اوتلاندر 2023 الهجينة تصدر بنطاق محسَّن 40%

ميتسوبيشي Outlander
ميتسوبيشي Outlander

تلقت سيارة  ميتسوبيشي  أوتلاندر الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات تحسينات وتعديلات شاملاً مع دخولها الجيل الرابع، حيث خضعت مجموعة الفئات المتنوعة بالكامل لإعادة تصميم ، بما في ذلك إصدار الهايبرد بلج إن PHEV. 

وستبدأ  ميتسوبيشي  في طرح أوتلاندر 2023 الـ PHEV في أسواق أمريكية مختارة بدءًا من نوفمبر المقبل ، وستبدأ أسعارها من 39،845 دولارًا عند وصولها، باستثناء رسوم الوجهة التي تعتمد على الموقع.

وستحصل  ميتسوبيشي  اوتلاندر PHEV المتجهة إلى هاواي وألاسكا على رسوم وجهة تبلغ 1470 دولارًا أمريكيًا ، في حين أن السيارات المتجهة إلى الولايات المتحدة القارية ستكون أرخص قليلاً وتكلف رسوم 1345 دولارًا أمريكيًا، وبذلك يرتفع السعر المبدئي لسيارة  ميتسوبيشي أوتلاندر PHEV إلى 41،315 دولارًا و 41،190 دولارًا على التوالي.

وظهرت ميتسوبيشي Outlander موديل 2023 لأول مرة وهي تتفاخر بنطاق كهربائي خالص يصل إلى 54 ميلاً (87 كيلومترًا) في دورة الاختبار الأوروبية المتسامحة عن وكالة حماية البيئة الأمريكية، ستعود السيارة الرياضية متعددة الأغراض (SUV) بمدى تشغيل كهربائي خالص 38 ميل (61 كم) في الولايات المتحدة. 

وتدعي شركة صناعة السيارات أن سيارات الدفع الرباعي يمكن أن تقدم ما يصل إلى 420 ميل (674 كم) مع ملء خزان وقود وشحنة واحدة لسيارتها الهايبرد بلج إن.

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وتحتوي سيارة Outlander PHEV على محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر ومحركات كهربائية ثنائية تعمل بنظام دفع كلي للعجلات، واحدا مركب على المحور الخلفي والآخر للمحور الأمامي، الناتج الإجمالي للطاقة  248 حصانا (184 كيلوواط) و 332 رطل قدم (450 نيوتن متر) من عزم الدوران، وعلى سبيل المقارنة، كان محرك أوتلاندر PHEV السابق بقوة 221 حصان (165 كيلو واط). تحتوي السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة على حزمة بطارية ليثيوم أيون بقوة 350 فولت و 20 كيلو وات / ساعة ، مع تحسن بنسبة 40% في النطاق مقارنة بالطراز من الجيل السابق.

و يمكن لشحن التيار المباشر السريع إعادة شحن سيارات الدفع الرباعي بنسبة 80 % في حوالي 38 دقيقة.

ويبدأ سعر ميتسوبيشي Outlander القياسي موديل 2022 بسعر 26995 دولارًا (باستثناء رسوم الوجهة). في حين أن السيارة الهجينة أغلى ثمنا، وقد وصفه "مارك شافين"، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ميتسوبيشي موتورز أمريكا الشمالية بأنه قمة هندسة صناعة السيارات بالنسبة للشركة.

من ناحية المظهر الخارجي ، Outlander PHEV مشابهة جدا وبنفس تصميم الطراز القياسي، حتى المقصورة الأنيقة للطراز هي نفسها الموجودة في الإصدارات الأخرى ، باستثناء قراءات العرض الخاصة بالنظام الهايبرد بلج إن.

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