ميتسوبيشي تكشف عن نسخة خاصة من عملاق البيك أب تريتون سبورت | صور

أطلقت ميتسوبيشي مجموعة 2023 MY من شاحنة تريتون في أستراليا، وتأتي بدون محرك بنزين، ولكنها تكتسب المزيد من المعدات وتزيين خاص جديد يسمى "Triton Sport Edition" وسيتم إنتاجه بعدد 400 سيارة.

Triton Sport Edition

بدءًا من الإصدار المحدود ، يعتمد على طراز GLS Deluxe مع نمط جسم الكابينة المزدوجة ، ولكنه يتميز بعدد من لمسات التصميم التي تميزه عن باقي المجموعة، وحصلت الشبكة وأغطية المرايا والعجلات المعدنية والمصد الخلفي على مظهر داكن يتناقض مع الدرع الديناميكي المصنوع من الكروم.

Triton Sport Edition

تم الانتهاء من اللوحة الأمامية باللون الأحمر، مع لمسات حمراء متطابقة على العتبات الجانبية ، والمصد الخلفي، كما تمت إضافة الشارات ذات الخطوط الحمراء والرمادية على غطاء المحرك والباب الخلفي مما أضاف القليل من الطابع الرياضي للسيارة.

Triton Sport Edition

في الداخل ، المقاعد منجدة بالجلد الأسود مع درزات حمراء تمامًا كما هو الحال في حزمة GLS Deluxe التي تستند إليها، يأتي الإصدار الرياضي مزودًا بمقاعد أمامية مُدفأة، وتعديلات كهربائية لمقعد السائق، وشاشة ميتسوبيشي متعددة الجوانب، وإضافات جلدية على الأبواب.

تشمل التغييرات الأخرى في تشكيلة تريتون 2023 إضافة خطوات جانبية سوداء قياسية في طراز GLX ، ونظام صوتي محسّن مع شاشة لمس معلومات وترفيه 7 بوصات لفئتي GLX-R و GLS.

Triton Sport Edition

أوقفت ميتسوبيشي إنتاج محرك البنزين سعة 2.4 لتر والذي كان متاحًا فقط في اصدار الكابينة الواحدة، مما يعني أن جميع طرازات تريتون مزودة الآن بمحرك توربو ديزل سعة 2.4 لتر ينتج 178 حصانًا (133 كيلو واط / 181 حصانًا) وعزم دوران 430 نيوتن متر (317 رطل قدم).

تنتقل الطاقة إلى الخلف (4 × 2) أو إلى جميع العجلات الأربع (4 × 4) من خلال ناقل حركة يدوي من ست سرعات أو علبة تروس أوتوماتيكية بست سرعات.

يبدأ السعر من 19611 دولار امريكي لطراز Triton GLX Single Cab 4 × 2 مانيوال، بينما يأتي طراز Triton GSR Double Cab 4 × 4أوتوماتيك بسعر41,227 دولار للسيارة.

Triton Sport Edition

بينما سيتوفر طراز Triton Sport Edition حصريًا في شكل أوتوماتيكي 4 × 4 بسعر 56,440 دولار أسترالي 36000 دولار أمريكي.

تعمل ميتسوبيشي على جيل جديد من طراز Triton L200 الذي يُشاع أنه سيظهر لأول مرة في أواخر عام 2023 ليقدم تصميمًا حديثًا وميزات تقنية مطورة.

يبدأ التسليم الأول المقرر للسيارة في شهر ديسمبر القادم 2022.