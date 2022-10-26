ليه عملت الطرق .. الرئيس السيسي يرد بالأرقام .. فيديو

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن " مش عندي حاجة غير انى أشوف كل اللى بيتعمل فى البلد، وأنا موجود لحد آخر يوم فى حياتى من أجل تقديم الأفضل لـ المصريين ".

وأضاف الرئيس السيسي خلال مداخلة على القناة الأولي:" بتابع كل حاجة بتتعمل فى الدولة، ومش عندي حاجة غير أن اشتغل لـ بلدي ".

وتابع :" شبكة الطرق الجديدة فى مصر فوق الخيال، وأن ترتيب مصر فى الطرق ".

ورد على سؤال عملت طرق ليه :" قائلا كنا بنخسر 8 مليار دولار فى العام، وعشان كده عملنا الطرق".

وكشف أنه تم عمل 17 ألف كيلو طرق، خلال الفترة الأخيرة، وان تلك الطرق لـ المصريين.