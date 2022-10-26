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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم |الأربعاء 26 أكتوبر 2022: قرارات المهمة اليوم

برج الثور
برج الثور

تشير توقعات برج الثور اليوم، ذا كنت تعيش بعيدًا عن منزلك ، فقد تحصل على فرصة لقضاء بعض الوقت مع أحبائك. اليوم سوف تشعر بإيجابية وانتعاش كبير. يمكنك أيضًا الحصول على هديتك المفضلة من شخص مقرب. قد يضطر رجال الأعمال إلى اتخاذ بعض القرارات المهمة اليوم.

وإليك توقعات برج الثور اليوم الاربعاء 26 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الثور وحظك اليوم الاربعاء 26 أكتوبر 2022

توقعات برج الثور مهنيا


ستكون حالتك المالية جيدة. يمكنك تحقيق النجاح في مساعيك المالية. بالحديث عن العمل ، بعد وقت طويل ، سيكون عبء العمل اليوم أقل. إذا كنت رجل أعمال ، فيمكنك اليوم تحقيق ربح جيد. سوف ينمو عملك. 

برج الثور

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توقعات برج الثور صحيا

من المرجح أن يكون اليوم مختلطًا من حيث الصحة. أنت أيضا تأخذ وقتا للراحة.

توقعات برج الثور عاطفيا

ستكون الأجواء في المنزل جيدة. يمكنك اليوم الذهاب إلى مكان ديني مع والديك ، كما ستحصل على توجيهاتهم. إذا كان لديك خلاف مع زوجتك ، فهذا هو اليوم المناسب لإزالة جميع المظالم. يجب أن تكون لطيفًا في سلوكك. 

توقعات برج الثور خلال الأيام المقبلة

 سيكون أداؤه في مجال التعليم جدير بالثناء. اليوم يمكن أن يكون يومًا أفضل بالنسبة لك من الناحية المالية

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