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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت.. حظك اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022: خليك متفائل

برج الحوت
برج الحوت

تشير توقعات برج الحوت اليوم، إلى أنهم ليسوا من المخلوقات الهشة، ولديهم القدرة على الازدهار في البيئة القاسية. 

توقعات برج الحوت اليوم 26 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي. 

 

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برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022

يعمل أصحاب برج الحوت على دعم أحبائهم بشكل لا يصدق ويثقون بهم كثيرًا، راقب حدودك قبل أن تركض لتوسيع المساعدة. 

الحوت هم الأشخاص الذين يمكن أن يؤذوا بسهولة من قبل الناس ، لذلك عليك أن تحافظ على قوتك، يبدو أن كل شيء يسير في طريقك في هذا اليوم الجميل طوال اليوم، ينعم الحوت بصحة جيدة ووقت عائلي جيد لهذا اليوم، قد تكون مليئًا بالحياة ، وتحقق قدرًا كبيرًا من المال كل شيء يبدو رائعًا لهذا اليوم ، لذا دعونا الآن نلقي نظرة تفصيلية على ما يجعله يومًا رائعًا!

توقعات برج الحوت مهنيا 

يبدو أن اليوم سيكون يومًا جيدًا إذا كنت تخطط لبيع العقار الذي تملكه ، فيمكنك أن تتوقع سعرًا ملموسًا للممتلكات، من المرجح أن يحصل الحوت الذين يمتلكون الحقول على حصاد جيد.

وقد يصادف الخريجون الذين يبحثون عن فرص تدريب عروضاً مشرقة، سيرى الموظفون المحترفون أيضًا نموًا وتحسنًا مطردًا على طول الطريق

توقعات برج الحوت عاطفيا

قد تكون محظوظًا في العثور على حبك وقد تكون قادرًا على تلميح حبك لمشاعرك، ابق متفائلًا طوال اليوم والذي من المرجح أن يعطيك نتائج إيجابية على واجهه حبك.

توقعات برج الحوت خلال الأيام القادمة

يبدو أن يوم الحوت محظوظ، قد يزور البعض منكم مدينة الملاهي القريبة ؛ قد يذهب الآخرون في عطلة للاستمتاع بالنزهة، وقت رائع مع عائلتك ينتظر الحوت.

لا يوجد ما يدعو للقلق على الإطلاق بشأن صحتك، من المحتمل أن تظل سعيدًا طوال اليوم، ومع ذلك ، تقترح النجوم اتباع جميع بروتوكولات COVID قبل الخروج في الأماكن العامة.

 

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