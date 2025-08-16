قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لاشنة لاشين: أنا مشخصاتية وأفتخر وأعشق الفن
موعد مباراة برشلونة و ريال مايوركا فى الدوري الاسباني
بعد خسارة السوبر الأوروبي.. توتنهام يكتسح بيرنلي بثلاثية في البريميرليج
انفراجة في جيب المواطن| تراجع أسعار الزيت والسكر والدواجن.. والغرف التجارية تعلق
حريق بولاق أبو العلا .. النيران تلتهم مخزنا لفرز وتجميع الخردة وسط منطقة سكنية مكتظة (قصة كاملة)
خطة سلام روسية.. بوتين يقترح على ترامب صفقة حول دونيتسك
منع دخول الأكياس البلاستيكية إلى جنوب سيناء.. تعرف على السبب
القبض على مشجع ليفربول صاحب واقعة العنصرية
الهلال الأحمر المصري يوجّه فرق الطوارئ للسيطرة على حريق سوق الترجمان
رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية: جاهزون للرد الفوري على أي اعتداء بكفاءة عالية
الرئاسة: 2.3 مليار جنيه تحملتها الدولة لعلاج غير القادرين بـ التأمين الصحي الشامل
بعد انضمامه للدوري الفيتنامي.. تعرف على أرقام بيرسي تاو مع الأهلي
6 مكملات عشبية شائعة قد تسبب تسمم الكبد.. دراسة تحذر من مخاطرها الصحية

آية التيجي

شهدت المكملات العشبية انتشارًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة، حيث يعتمد ملايين الأشخاص على منتجات مثل الكركم، الشاي الأخضر، والأشواجاندا لتحسين المناعة وصحة القلب وخفض السكر في الدم.

وكشفت دراسة جديدة نشرتها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (JAMA) أن بعض هذه الأعشاب قد تحتوي على مركبات سامة للكبد وتشكل خطرًا على الصحة.

وأفادت الدراسة، أن هناك نباتات سامة للكبد، وما يقرب من 15 مليون أمريكي بالغ يستهلكون مكملات عشبية وغذائية ترتبط بزيادة خطر الإصابة بـ تسمم الكبد.

ومن أبرز الأعشاب والمكملات التي ارتبطت بالمشكلةؤ وفقا لما نشر في موقع healthsite، وتشمل ما يلي :

ـ الكركم (الكركمين)

ـ مستخلص الشاي الأخضر

ـ غارسينيا كامبوجيا

ـ الكوهوش الأسود

ـ أرز الخميرة الحمراء

ـ الأشواجاندا

مخاطر المكملات الغذائية على الكبد

وأوضحت الدكتورة أليسا ليخيتسوب من جامعة ميشيجان، أن الاهتمام بالدراسة بدأ بعد رصد حالات عديدة من تلف الكبد لدى مستخدمي المكملات العشبية.

وأشارت النتائج، إلى أن كثيرًا من المنتجات لا تطابق مكوناتها الفعلية ما هو مكتوب على الملصق، حيث وُجدت أخطاء بنسبة تصل إلى 50% في بعض العينات، وهو ما يزيد من خطورة تناولها.

وأكد الباحثون، أن غياب الرقابة الصارمة على صناعة المكملات الغذائية يؤدي إلى ثغرات تنظيمية تسمح بانتشار منتجات غير آمنة.

أعراض تظهر عند الإصابة بالتسمم الكبدي

وعلى الرغم نن الفوائد الشائعة للمكملات العشبية، فإن الاعتماد المفرط عليها دون استشارة طبية قد يؤدي إلى تسمم كبدي خطير. لذلك ينصح الخبراء بضرورة:

ـ استشارة الطبيب قبل تناول أي مكمل عشبي.

ـ الاعتماد على منتجات موثوقة بعلامات تجارية معروفة.

ـ التوقف فورًا عن الاستخدام عند ظهور أعراض غير طبيعية في الكبد مثل: اليرقان أو الإرهاق الشديد.

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

جانب من الصور على هامش اليوم التضامني

لن يسكتوا صوت الحقيقة.. انطلاق فعاليات اليوم التضامني مع الصحافة الفلسطينية

وزير المالية

المالية : 29% نمو الإيرادات العامة للموازنة

وزير المالية

وزير المالية : الأداء المالي متميز رغم تعرض الموازنة لـ صدمات خارجية

6 مكملات عشبية شائعة قد تسبب تسمم الكبد.. دراسة تحذر من مخاطرها الصحية

لماذا يرفض الأطفال الطعام الجديد؟ خبراء يكشفون أسباب الانتقائية الغذائية وحلول عملية للآباء

أسباب رفض الأطفال للأطعمة الجديدة

أخبار السيارات| سرقة سيارات شيفروليه من المصنع .. مرسيدس تحذر وريفيان تغرق

أخبار السيارات

تعرف على نتائج اليوم الثاني في المرحلة الأولى ببطولة الجمهورية للشراع

بطولة الجمهورية للشراع

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

