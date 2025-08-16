سرقوا مجوهرات بـ 2 مليون دولار في دقيقتين .. فيديو

في مشهد صادم هز مدينة سياتل الأميركية، تمكن أربعة لصوص من تنفيذ عملية سرقة سريعة واحترافية لمحل مجوهرات فاخر، حيث استولوا على ما يقارب 2 مليون دولار من الذهب والماس والساعات الفاخرة في أقل من 90 ثانية.

تفاصيل سرقة محل المجوهرات في سياتل

وبلغت قيمة المسروقات نحو 2 مليون دولار من الماس والذهب وساعات فاخرة، وهذه أبرز تفاصيل سرقة محل المجوهرات في سياتل:

ـ ساعات رولكس: إحدى واجهات العرض كانت تضم ساعات رولكس بقيمة تصل إلى 750 ألف دولار.

ـ مدة السرقة: لم تستغرق العملية أكثر من دقيقة ونصف.

ـ طريقة التنفيذ: اللصوص المقنعون استخدموا مطارق لتحطيم الباب الأمامي الزجاجي المغلق، ثم نهبوا 6 واجهات عرض.

ـ تهديد الموظفين: أحد الجناة هدد العمال بـ رذاذ للدببة ومسدس صاعق، دون أن يصاب أحد بأذى.

ـ الهروب: فر اللصوص بسيارة قبل وصول الشرطة، التي فشلت في القبض عليهم رغم تمشيط المنطقة.

صدمة إدارة المتجر بعد السرقة

قال جوش ميناش، نائب رئيس المتجر المملوك للأسرة:"لقد أصبنا بصدمة كموظفين.. وسنغلق لفترة من الوقت."

وأشار إلى أن العمال بدأوا في تنظيف الزجاج المكسور، ويعملون حاليًا على حصر الخسائر بدقة.

فيديو يوثق لحظة السرقة

وكشفت كاميرات المراقبة داخل المتجر تفاصيل العملية، حيث ظهر أربعة لصوص مقنعين وهم يحطمون الباب الزجاجي، ثم ينهبون واجهات العرض بسرعة قياسية قبل أن يهربوا.

لماذا أثارت الحادثة جدلًا واسعًا؟

ـ السرقة جرت في وضح النهار وأمام الكاميرات.

ـ قيمة المسروقات الضخمة، خصوصًا ساعات رولكس الفاخرة.

ـ التنفيذ السريع الذي لم يتجاوز 90 ثانية.

ـ فشل الشرطة في ضبط الجناة حتى الآن.

أبرز الأسئلة الشائعة حول حادثة سرقة المجوهرات في سياتل

ـ كم بلغت خسائر محل المجوهرات في سياتل؟

تُقدر الخسائر بحوالي 2 مليون دولار من الذهب والماس والساعات الفاخرة.

ـ كم استغرقت عملية السرقة؟

لم تستغرق العملية أكثر من 90 ثانية فقط.

ـ ما أبرز ما سرقه اللصوص؟

شملت المسروقات ساعات رولكس بقيمة 750 ألف دولار، بالإضافة إلى الذهب والماس.

ـ هل تم القبض على اللصوص؟

حتى الآن لم تتمكن الشرطة من ضبط الجناة، رغم عمليات البحث المكثفة.