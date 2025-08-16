سبب بكاء محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

بكى النجم محمد صلاح؛ عقب نهاية مباراة ليفربول وبورنموث، التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت بفوز الريدز بنتيجة 4 - 2، في ليلة شهدت مشاعر إنسانية مختلطة بين فرحة الانتصار وحزن الفقدان.

🥹💔 صلاح يذرف الدموع تأثراً بهتافات جماهير ليفربول التي هتفت باسم الراحل جوتا#الدوري_الإنجليزي | #ليفربول_بورنموث pic.twitter.com/9QxtFAwCKL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 15, 2025

صلاح يسجل ويحتفل على طريقة جوتا

شارك محمد صلاح أساسيًا في اللقاء، وقدم أداءً مميزًا طوال المباراة، قبل أن ينجح في تسجيل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع، بعد مجهود فردي رائع، ليحسم انتصار ليفربول.

وما أن أحرز صلاح الهدف؛ حتى احتفل على طريقة زميله الراحل دييجو جوتا، الذي توفي مؤخرًا في حادث سير مروع بإسبانيا رفقة شقيقه، في لفتة إنسانية مؤثرة جعلت الدموع تنهمر من عيني النجم المصري عقب صافرة النهاية، وسط هتافات مؤثرة من جماهير "أنفيلد" باسم اللاعب البرتغالي الراحل.

إنجاز تاريخي جديد للملك المصري

بهذا الهدف، واصل محمد صلاح كتابة التاريخ في البريميرليج؛ بعدما رفع رصيده إلى 10 أهداف في المباريات الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز؛ ليصبح الهداف التاريخي للجولات الافتتاحية، متفوقًا على أساطير الكرة الإنجليزية :آلان شيرار، واين روني، فرانك لامبارد، جيمي فاردي"، الذين سجل كل منهم 8 أهداف فقط.

تفاصيل المباراة المثيرة

افتتح هوجو إيكيتيكي التسجيل لليفربول في الدقيقة 37، ثم أضاف الهولندي جاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 49، ليضع الريدز في وضعية مريحة.

وعاد بورنموث بقوة عبر أنطوان سيمنيو الذي سجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 64 و76، معيدًا المباراة إلى نقطة التعادل.

وفي اللحظات الأخيرة، ظهر البديل الإيطالي فيدريكو كييزا؛ ليسجل هدفًا ثالثًا حاسمًا في الدقيقة 88، قبل أن يضع محمد صلاح بصمته المعتادة بهدف رابع في الوقت القاتل.

وبهذا الفوز، استهل ليفربول مشواره في الدوري بانطلاقة قوية، فيما ظل المشهد الأبرز في المباراة هو لحظة بكاء محمد صلاح التي جسدت مزيجًا من الوفاء والحزن الإنساني، في ليلة ستبقى خالدة في ذاكرة جماهير الريدز.