قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوتين: إزالة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية أساس أي تسوية
السنيورة: لا رابح من الفتنة الداخلية في لبنان
بعد إعلان الإسكان .. خطوات تعديل بيانات حجز شقق سكن لكل المصريين 7
جامعة القاهرة الأهلية تُطلق التسجيل الإلكتروني لبيانات الطلاب تمهيدًا لإبداء الرغبات للعام الجامعي 2025/2026
كواليس مثيرة في نص حوار المدير الرياضي للأهلي وحكم مباراة فاركو
النقابة مش بتسيب حد| نهال عنبر تعلن خبرا عاجلا يخص نجوى فؤاد ..خاص
لماذا استبعد فيريرا شيكو بانزا من تشكيل الزمالك ضد المقاولون العرب؟
اعترافات بوسي الأسد: جالي عروض من جنسيات مختلفة لممارسة الرذيلة| التحقيقات
انبي ضد وادي دجلة .. تعادل سلبي بين الفريقين في الشوط الأول
سرقوا مجوهرات بـ 2 مليون دولار في دقيقتين .. فيديو
سبب بكاء محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سبب بكاء محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

بكى النجم محمد صلاح؛ عقب نهاية مباراة ليفربول وبورنموث، التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت بفوز الريدز بنتيجة 4 - 2، في ليلة شهدت مشاعر إنسانية مختلطة بين فرحة الانتصار وحزن الفقدان.

صلاح يسجل ويحتفل على طريقة جوتا

شارك محمد صلاح أساسيًا في اللقاء، وقدم أداءً مميزًا طوال المباراة، قبل أن ينجح في تسجيل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع، بعد مجهود فردي رائع، ليحسم انتصار ليفربول.

وما أن أحرز صلاح الهدف؛ حتى احتفل على طريقة زميله الراحل دييجو جوتا، الذي توفي مؤخرًا في حادث سير مروع بإسبانيا رفقة شقيقه، في لفتة إنسانية مؤثرة جعلت الدموع تنهمر من عيني النجم المصري عقب صافرة النهاية، وسط هتافات مؤثرة من جماهير "أنفيلد" باسم اللاعب البرتغالي الراحل.

إنجاز تاريخي جديد للملك المصري

بهذا الهدف، واصل محمد صلاح كتابة التاريخ في البريميرليج؛ بعدما رفع رصيده إلى 10 أهداف في المباريات الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز؛ ليصبح الهداف التاريخي للجولات الافتتاحية، متفوقًا على أساطير الكرة الإنجليزية :آلان شيرار، واين روني، فرانك لامبارد، جيمي فاردي"، الذين سجل كل منهم 8 أهداف فقط.

 

تفاصيل المباراة المثيرة

افتتح هوجو إيكيتيكي التسجيل لليفربول في الدقيقة 37، ثم أضاف الهولندي جاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 49، ليضع الريدز في وضعية مريحة.

وعاد بورنموث بقوة عبر أنطوان سيمنيو الذي سجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 64 و76، معيدًا المباراة إلى نقطة التعادل.

وفي اللحظات الأخيرة، ظهر البديل الإيطالي فيدريكو كييزا؛ ليسجل هدفًا ثالثًا حاسمًا في الدقيقة 88، قبل أن يضع محمد صلاح بصمته المعتادة بهدف رابع في الوقت القاتل.

وبهذا الفوز، استهل ليفربول مشواره في الدوري بانطلاقة قوية، فيما ظل المشهد الأبرز في المباراة هو لحظة بكاء محمد صلاح التي جسدت مزيجًا من الوفاء والحزن الإنساني، في ليلة ستبقى خالدة في ذاكرة جماهير الريدز.

محمد صلاح ليفربول بورنموث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

سرقة كابلات نحاسية

إحباط محاولة سرقة كابلات نحاسية بالمنوفية

انهيار سقف منزل

انهيار سقف شقة في المعادي بدون إصابات.. صور

حريق

الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق مخزن خردة في بولاق أبو العلا

بالصور

غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الصبار

فوائد تناول الصبار
فوائد تناول الصبار
فوائد تناول الصبار

سرقوا مجوهرات بـ 2 مليون دولار في دقيقتين .. فيديو

تفاصيل سرقة محل المجوهرات في سياتل
تفاصيل سرقة محل المجوهرات في سياتل
تفاصيل سرقة محل المجوهرات في سياتل

6 مكملات عشبية شائعة قد تسبب تسمم الكبد.. دراسة تحذر من مخاطرها الصحية

أسباب تسبب بعض المكملات الغذائية في التسمم الكبدي
أسباب تسبب بعض المكملات الغذائية في التسمم الكبدي
أسباب تسبب بعض المكملات الغذائية في التسمم الكبدي

لماذا يرفض الأطفال الطعام الجديد؟ خبراء يكشفون أسباب الانتقائية الغذائية وحلول عملية للآباء

أسباب رفض الأطفال للأطعمة الجديدة
أسباب رفض الأطفال للأطعمة الجديدة
أسباب رفض الأطفال للأطعمة الجديدة

فيديو

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد