قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوتين: إزالة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية أساس أي تسوية
السنيورة: لا رابح من الفتنة الداخلية في لبنان
بعد إعلان الإسكان .. خطوات تعديل بيانات حجز شقق سكن لكل المصريين 7
جامعة القاهرة الأهلية تُطلق التسجيل الإلكتروني لبيانات الطلاب تمهيدًا لإبداء الرغبات للعام الجامعي 2025/2026
كواليس مثيرة في نص حوار المدير الرياضي للأهلي وحكم مباراة فاركو
النقابة مش بتسيب حد| نهال عنبر تعلن خبرا عاجلا يخص نجوى فؤاد ..خاص
لماذا استبعد فيريرا شيكو بانزا من تشكيل الزمالك ضد المقاولون العرب؟
اعترافات بوسي الأسد: جالي عروض من جنسيات مختلفة لممارسة الرذيلة| التحقيقات
انبي ضد وادي دجلة .. تعادل سلبي بين الفريقين في الشوط الأول
سرقوا مجوهرات بـ 2 مليون دولار في دقيقتين .. فيديو
سبب بكاء محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

4 مليارات دولار.. شركات صينية عملاقة تستعد للاستثمار في السوق المصري قريباً

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

رصدت قناة العربية توجهًا قويًا من جانب شركات صينية كبرى نحو ضخ استثمارات مباشرة في مصر خلال الفترة المقبلة، قد تصل إلى 4 مليارات دولار قبل نهاية عام 2025، في عدد من القطاعات الصناعية والتكنولوجية.

وكشف مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، أن ما بين 7 و8 شركات صينية عملاقة تدرس التوسع في السوق المصرية، ومن المتوقع دخولها رسميًا قبل نهاية العام الجاري.

القطاعات المستهدفة..من الهواتف إلى الصناعات المغذية للسيارات

أوضح إبراهيم أن الشركات الصينية المنتظرة تهتم بالاستثمار في مجالات متنوعة تشمل الأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة والصناعات المغذية للسيارات والملابس الجاهزة والغزل والنسيج.

وأشار إلى أن هذه الشركات تمثل كيانات استثمارية كبيرة، مثل شركتي "هاير" وهواوي" اللتين تنشطان بالفعل في السوق المصرية.

الرسوم الأمريكية تُسرّع توجه الصين لمصر

وأرجع نائب رئيس مجلس الأعمال هذا التوجه الصيني المتزايد إلى الضغوط الاقتصادية والسياسية الأمريكية، خاصة بعد فرض واشنطن رسومًا جمركية على الواردات الصينية، ما دفع بكين للبحث عن أسواق بديلة وآمنة لتوسيع استثماراتها، وكانت مصر إحدى الوجهات الأبرز.

وقال إبراهيم:"الصين تسعى إلى رفع حجم استثماراتها في مصر من 8 مليارات إلى 12 مليار دولار خلال فترة قصيرة، ونلاحظ إعلانًا شبه يومي عن مشروعات صينية جديدة خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس."

تيدا الصينية تطلب 10 ملايين متر مربع بالمنطقة الاقتصادية

شهدت الفترة الماضية إعلان شركة "تيدا"، أكبر مطور صناعي صيني في مصر، عن رغبتها في الحصول على مساحات جديدة تصل إلى 10 ملايين متر مربع ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف استيعاب الطلب المتزايد من الشركات الصينية على التوسع في مصر.

ويتوقع مصطفى إبراهيم أن تجذب مصر استثمارات صينية بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2026، إذا استمر الزخم الاستثماري الحالي.

محادثات لافتتاح بنك صيني في مصر

وكشف إبراهيم أيضًا عن مفاوضات جارية بين الجانبين المصري والصيني لجذب أحد البنوك التجارية الصينية للعمل في السوق المصرية خلال العام المقبل، لتسهيل المعاملات المالية والتجارية الخاصة بالشركات الصينية العاملة في البلاد.

وأكد أن الرغبة المشتركة في تعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية تدعم فتح فرع مصرفي صيني قريبًا، وهو ما أكده أيضًا وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في تصريحات سابقة.

التبادل التجاري يصل إلى 16.5 مليار دولار متوقعة بنهاية 2025

اختتم نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني حديثه بتوقعات متفائلة حول حجم التبادل التجاري بين مصر والصين، مشيرًا إلى أنه قد يصل إلى 16.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي، موزعة بين 1.5 مليار دولار صادرات مصرية و15 مليار دولار واردات صينية.

ضخ استثمارات صينية بمصر زيادة استثمارات مصر الاستثمارات الصينية القطاعات الصناعية والتكنولوجية الصناعات المغذية للسيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

سرقة كابلات نحاسية

إحباط محاولة سرقة كابلات نحاسية بالمنوفية

انهيار سقف منزل

انهيار سقف شقة في المعادي بدون إصابات.. صور

حريق

الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق مخزن خردة في بولاق أبو العلا

بالصور

غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الصبار

فوائد تناول الصبار
فوائد تناول الصبار
فوائد تناول الصبار

سرقوا مجوهرات بـ 2 مليون دولار في دقيقتين .. فيديو

تفاصيل سرقة محل المجوهرات في سياتل
تفاصيل سرقة محل المجوهرات في سياتل
تفاصيل سرقة محل المجوهرات في سياتل

6 مكملات عشبية شائعة قد تسبب تسمم الكبد.. دراسة تحذر من مخاطرها الصحية

أسباب تسبب بعض المكملات الغذائية في التسمم الكبدي
أسباب تسبب بعض المكملات الغذائية في التسمم الكبدي
أسباب تسبب بعض المكملات الغذائية في التسمم الكبدي

لماذا يرفض الأطفال الطعام الجديد؟ خبراء يكشفون أسباب الانتقائية الغذائية وحلول عملية للآباء

أسباب رفض الأطفال للأطعمة الجديدة
أسباب رفض الأطفال للأطعمة الجديدة
أسباب رفض الأطفال للأطعمة الجديدة

فيديو

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد