4 مليارات دولار.. شركات صينية عملاقة تستعد للاستثمار في السوق المصري قريباً

رصدت قناة العربية توجهًا قويًا من جانب شركات صينية كبرى نحو ضخ استثمارات مباشرة في مصر خلال الفترة المقبلة، قد تصل إلى 4 مليارات دولار قبل نهاية عام 2025، في عدد من القطاعات الصناعية والتكنولوجية.

وكشف مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، أن ما بين 7 و8 شركات صينية عملاقة تدرس التوسع في السوق المصرية، ومن المتوقع دخولها رسميًا قبل نهاية العام الجاري.

القطاعات المستهدفة..من الهواتف إلى الصناعات المغذية للسيارات

أوضح إبراهيم أن الشركات الصينية المنتظرة تهتم بالاستثمار في مجالات متنوعة تشمل الأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة والصناعات المغذية للسيارات والملابس الجاهزة والغزل والنسيج.

وأشار إلى أن هذه الشركات تمثل كيانات استثمارية كبيرة، مثل شركتي "هاير" وهواوي" اللتين تنشطان بالفعل في السوق المصرية.

الرسوم الأمريكية تُسرّع توجه الصين لمصر

وأرجع نائب رئيس مجلس الأعمال هذا التوجه الصيني المتزايد إلى الضغوط الاقتصادية والسياسية الأمريكية، خاصة بعد فرض واشنطن رسومًا جمركية على الواردات الصينية، ما دفع بكين للبحث عن أسواق بديلة وآمنة لتوسيع استثماراتها، وكانت مصر إحدى الوجهات الأبرز.

وقال إبراهيم:"الصين تسعى إلى رفع حجم استثماراتها في مصر من 8 مليارات إلى 12 مليار دولار خلال فترة قصيرة، ونلاحظ إعلانًا شبه يومي عن مشروعات صينية جديدة خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس."

تيدا الصينية تطلب 10 ملايين متر مربع بالمنطقة الاقتصادية

شهدت الفترة الماضية إعلان شركة "تيدا"، أكبر مطور صناعي صيني في مصر، عن رغبتها في الحصول على مساحات جديدة تصل إلى 10 ملايين متر مربع ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف استيعاب الطلب المتزايد من الشركات الصينية على التوسع في مصر.

ويتوقع مصطفى إبراهيم أن تجذب مصر استثمارات صينية بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2026، إذا استمر الزخم الاستثماري الحالي.

محادثات لافتتاح بنك صيني في مصر

وكشف إبراهيم أيضًا عن مفاوضات جارية بين الجانبين المصري والصيني لجذب أحد البنوك التجارية الصينية للعمل في السوق المصرية خلال العام المقبل، لتسهيل المعاملات المالية والتجارية الخاصة بالشركات الصينية العاملة في البلاد.

وأكد أن الرغبة المشتركة في تعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية تدعم فتح فرع مصرفي صيني قريبًا، وهو ما أكده أيضًا وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في تصريحات سابقة.

التبادل التجاري يصل إلى 16.5 مليار دولار متوقعة بنهاية 2025

اختتم نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني حديثه بتوقعات متفائلة حول حجم التبادل التجاري بين مصر والصين، مشيرًا إلى أنه قد يصل إلى 16.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي، موزعة بين 1.5 مليار دولار صادرات مصرية و15 مليار دولار واردات صينية.