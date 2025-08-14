قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب الحرارة.. السكة الحديد تخفض سرعات القطارات على خطوط التشغيل
مدير مستشفى الجمعية الشرعية: ضحية حريق شبرا الخيمة وصل في حالة حرجة
وفد حماس يشيد بالجهود المصرية لدعم غزة ووقف إطلاق النار
من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا
مصر تدين بشدة الإعلان عن خطة لبناء 3400 وحدة سكنية في الضفة الغربية
لمدة 12 يوما.. تفاصيل غلق طريق الكورنيش جزئيا بالمنتزه شرقي الإسكندرية
القافلة الـ 15 من المساعدات المصرية تصل معبر رفح رغم العراقيل | فيديو
كواليس وفاة شاب إثر إجرائه عملية جراحية بمستشفى خاص في المحلة
إعلان عبري يكشف ملامح الخطة العسكرية الإسرائيلية الواسعة لاجتياح غزة
الداخلية تضبط المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات| فيديو
بعد حادث طعـ.ـن .. وزير الأوقاف يطمئن على الحالة الصحية لـ إمام مسجد في قنا
الفئات المحرومة من الحصول على الوحدات بديلة الإيجار القديم .. رئيس إسكان النواب يوضح
بعثة الكونغ فو تصل القاهرة بعد المشاركة في دورة الألعاب العالمية بالصين

وصلت بعثة المنتخب المصري للووشو كونغ فو إلى مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس بقيادة المحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو بعد المشاركة في دورة الألعاب العالمية التي تحتضنها الصين خلال الفترة من 7 إلى 17 أغسطس في مدينة تشنجدو.

وحصد لاعبا الفراعنة ميداليتين الأولى ذهبية من نصيب الحسيني وهدان، بعد الفوز أمام بطل إيران المصنف الأول على العالم ليسجل أسمه بأحرف من نور حيث أصبح أول مصري وعربي وإفريقي يحصد ميدالية ذهبية في منافسات الووشو كونغ فو بدورة الألعاب العالمية، فيما كانت الميدالية الثانية برونزية وحصدتها منة الله محمد بعد هزيمة لاعبة دولة برمودا.

وعبر المحاسب شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، الحسيني وهدان ومنة الله، عن سعادته بالأداء الذي قدمته بعثة الفراعنة في دورة الألعاب العالمية وتحقيق انجازات غير مسبوقة حيث توج الفراعنة الذهب لأول مرة في تاريخ مشاركتهم في المنافسات.

قال شريف مصطفى، إنه كان واثقا من تحقيق لاعبي الفراعنة إنجازًا يرفعون من خلاله علم مصر على منصات التتويج في دورة الألعاب، حيث تم الاستعداد الفني والبدني على أعلى مستوى إلى جانب توفير كل الإمكانيات للاعبين ليكونوا جاهزين للمنافسة على الذهب.

أكد شريف مصطفى، أنه يهدي هذا الفوز لمصر والقيادة السياسية، نتيجة الدعم الكبير الذي يلقاه اتحاد الكونغ فو وسائر الاتحادات الرياضية وهو ما كان له عظيم الأثر في المنافسة عالميا وتحقيق الميداليات.

ضمت بعثة منتخب مصر اللاعبة منة الله محمد في منافسات وزن 70 كجم واللاعب الحسين وهدان في منافسات وزن 85 كجم، فيما يرأس البعثة الرائد أحمد عبد الواحد عضو مجلس إدارة الاتحاد ويقود الفريق فنيًا الكابتن رامي كامل.

يذكر أن المحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، قام بإدارة منافسات الووشو كونغ فو خلال دورة الألعاب العالمية بالصين ليصبح بذلك أول مصري وعربي يتواجد في هذا المنصب.

زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
استخراج كعب عمل
ياسمين صبري
طريقة عمل البطاطس المهروسة
