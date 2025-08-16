لاشينة لاشين: أنا مشخصاتية وأفتخر وأعشق الفن

شاركت الفنانة لاشينة لاشين الجمهور، صورا لها للعديد من أعمالها الفنية علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت لاشين: "أنا مشخصاتيه ولي الشرف ، كلمة "مشخصاتي" مشتقة من التشخيص، وهو جوهر فن التمثيل، بل هو الفن نفسه.. التشخيص هو القدرة على تقمص الشخصيات والتنقل بينها وتجسيدها بكل تفاصيلها النفسية والجسدية والانفعالية".

يذكر أن تألقت الفنانة لاشينة لاشين في مسلسل فهد البطل في رمضان 2025.



مسلسل فهد البطل من الأعمال الرمضانية، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

ودارت أحداث فهد البطل، في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود و مجموعة كبيرة من النجوم.