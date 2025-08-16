الدباغ وكايد يقودان هجوم الزمالك في مواجهة المقاولون بالدوري

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل فريقه لمواجهة فريق المقاولون العرب، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع:

حسام عبد المجيد - محمود بنتايك - عمر جابر - محمود حمدي الونش

خط السط:

محمد شحاتة - عبدالله السعيد - ناصر ماهر - نبيل عماد دونجا

خط الهجوم:

أدم كايد - عدى الدباغ

البدلاء:

ويجلس على مقاعد البدل كل من محمد عواد - سيف جعفر - ناصر منسي - صلاح مصدق - عمرو ناصر - خوان الفينا - أحمد عبد الرحيم إيشو - عبد الحميد معالي