سبب بكاء محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وبورنموث

لم يتمالك النجم المصري محمد صلاح دموعه عقب نهاية مباراة فريقه ليفربول أمام بورنموث، التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 4-2.

وشارك صلاح في التشكيلة الأساسية وقدم أداء مميزا، توجه بتسجيل الهدف الرابع لليفربول، ليواصل أرقامه القياسية في البريميرليج، بعدما أصبح أول لاعب يسجل 10 أهداف في المباريات الافتتاحية للمسابقة.

وتفوق صلاح بعد هذا الرقم القياسي على الان شيرار، واين روني، فرانك لامبارد وجيمي فاردي، الذين يمتلك كل منهم 8 أهداف.

لكن رغم التألق، بدا التأثر واضحا على وجه محمد صلاح عقب صافرة النهاية، إذ بكى متأثرا بهتافات جماهير ليفربول لزميله الراحل دييجو جوتا، الذي فقد حياته هو وشقيقه في حادث سير مأساوي بإسبانيا.

وأهدى صلاح هدفه إلى روح جوتا، واحتفل بطريقته، تعبيرا عن حزنه وتضامنه مع زميله الراحل، في لحظة مؤثرة جمعت بين فرحة الانتصار وألم الفقد.