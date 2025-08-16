برايتون ضد فولهام .. رقم سلبي مثير ونقطة لكل فريق فى ضربة البداية

تعادل فريقا برايتون و فولهام 1 / 1 فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب فالمر، ضمن لقاءات الجولة الأولى للدوري الانجليزي الذى انطلقت منافساته مساء أمس .

وبالتعادل الذى حققه فريق فولهام حقق الفريق رقمًا سلبيًا تاريخيًا مع انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026.

وبهذا الهدف، فقد استقبل فولهام الهدف رقم 1000، طوال تاريخ مشاركاته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

على جانب أخر .. أعلن الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمباراة ولفرهامبتون، التي تنطلق بعد قليل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب "مولينيو" مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، موسم 2025/26.

ويأمل فريق مانشستر سيتي لتحقيق بداية قوية في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي خاصة قبل صدامه ضد توتنهام في الجولة الثانية.

ويتواجد النجم المصري عمر مرموش على دكة بدلاء فريق مانشستر سيتي في مباراة اليوم.

وضم تشكيل مانشستر سيتي اليوم أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: ريكو لويس، جون ستونز، روبن دياز، آيت نوري.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا.

خط الوسط الهجومي: أوسكار بوب، تيجاني ريندرز، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: أورتيجا مورينو، ناثان آكي، عمر مرموش، ريان شرقي، إيلكاي جوندوجان، مانويل أكانجي، ماتيوس نونيز، نيكو أوريلي، عبد القادر خوسانوف.