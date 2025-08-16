قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: الأمن المصري خط أحمر
المسلماني وبخيت وخالد يوسف يعزّون فى صنع الله إبراهيم | صور
سفارة أنقرة بالقاهرة تنظم فعالية كبيرة وعرضًا فنيًا عن الزفاف التركي بقصر عابدين
متحدث الوزراء: توجيهات مشددة للمحافظين بشأن قانون الإيجار القديم
نصر سالم: الاستخبارات العسكرية مهمتها توفير المعلومات عن التهديدات محليا وعالميا
السيطرة على حريق مخزن خردة في بولاق أبو العلا | فيديو
جيش الاحتلال يعلن بدء نقل سكان مدينة غزة إلى الجنوب غدًا
التشكيل الرسمي لسموحة أمام غزل المحلة في الجولة الثانية من دوري Nile
كواليس تحرك السياحة والآثار ضد فيديو المتحف المصري الكبير .. بث مباشر
وزير الآثار : تعرضت للسرقة في دولة ما .. والسياحة المصرية بخير
وفد من الثقافة والمهن التمثيلية يزور نجوى فؤاد في منزلها بعد استغاثتها
رحيل صادم.. وفاة حنفي هليل نجم غزل المحلة بعد صراع مع المرض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

سعر الدولار مقابل الجنيه يتراجع لأقل مستوى في 2025

سعر الدولار مقابل الجنيه يتراجع لأقل مستوى في 2025
سعر الدولار مقابل الجنيه يتراجع لأقل مستوى في 2025
عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار اليوم أمام الجنيه استقرارًا ملحوظًا بعد تراجع سجله بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي داخل البنوك.


سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري عند مستوى 48.23 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بينما جاء السعر في البنك الأهلي المصري عند 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي سجله بنك مصر.

أسعار الدولار في البنوك 

واصلت بعض البنوك تسجيل أسعار متقاربة لسعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، حيث استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "CIB" عند 48.26 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية بلغ السعر 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع، فيما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل سعر الدولار 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع، بينما جاء السعر في بنك قناة السويس عند 48.27 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع، ليبقى سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري مستقراً على اختلاف طفيف بين البنوك.

تحديثات أسعار الدولار لحظة بلحظة

تقدم البنوك تحديثات مستمرة حول سعر الدولار اليوم، حيث يتم تعديل الأسعار بشكل فوري وفق تحركات العرض والطلب في سوق الصرف. 

ويتيح ذلك للمواطنين والمستثمرين متابعة سعر الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى لحظة بلحظة، خصوصاً في ظل حالة الترقب المرتبطة بتطورات الأسواق العالمية.

الجنيه المصري يقفز لأعلى مستوى في عام

قفز الجنيه المصري إلى أعلى مستوى له أمام الدولار الأمريكي منذ ما يقارب العام، مدفوعًا بتحسن تدفقات النقد الأجنبي خلال الفترة الأخيرة. 

ويأتي هذا الصعود في سعر الجنيه مقابل الدولار في ظل بدء موسم السياحة والعطلات الصيفية الذي يدر عوائد كبيرة من العملة الصعبة، إلى جانب تسهيلات الحكومة في إتاحة الدولار للمسافرين، وهو ما ساعد على زيادة الثقة في استقرار سوق الصرف.

تأثير الأسواق العالمية على سعر الدولار

إلى جانب العوامل الداخلية، ساهمت تحركات الأسواق الناشئة في دعم الجنيه المصري أمام الدولار، حيث ارتفعت عملات عدة دول نامية بعد صدور بيانات التضخم الأميركية التي عززت من توقعات استمرار الفيدرالي الأمريكي في سياساته التيسيرية، هذه التطورات انعكست بشكل غير مباشر على سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، مانحة السوق دفعة إيجابية.

ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 49.036 مليار دولار في يوليو 2025، مقارنة بـ48.7 مليار دولار في يونيو، أي بزيادة بلغت 340 مليون دولار خلال شهر واحد فقط. 

هذا التحسن في الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكس نجاح السياسات المالية والنقدية في تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية ودعم استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار أسعار الدولار في البنوك سعر الدولار في البنك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

أرشيفية

إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السبب

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

بناء المساجد

هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: الثبات في طريق الله يكون بالحب والمواظبة والاستعانة

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: الإسلام دين ينظم شئون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى

بالصور

زيادة الإنتاجية.. أسباب مهمة لتركيب التكييف في مكان العمل

التكييف
التكييف
التكييف

شاومي تنصح مستهلكي عرباتها بشراء سيارات تسلا .. ما السر؟

شاومي
شاومي
شاومي

لو اتسممت بعد وجبة ملوثة.. خطوات إسعاف منزلي سريعة تنقذك قبل الوصول للمستشفى

ما يجب فعله فورًا عند الإحساس بالإصابة بالتسمم الغذائي؟
ما يجب فعله فورًا عند الإحساس بالإصابة بالتسمم الغذائي؟
ما يجب فعله فورًا عند الإحساس بالإصابة بالتسمم الغذائي؟

ليلة عيد الزواج تتحول إلى كارثة.. مفاجأة صادمة في أولى حلقات "بتوقيت 2028"

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

فيديو

ايمان عبد اللطيف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

بوسي الاسد

متصورة في غرفة نومي.. تفاصيل اعترافات بوسي الأسد

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد