سعر الدولار مقابل الجنيه يتراجع لأقل مستوى في 2025

شهد سعر الدولار اليوم أمام الجنيه استقرارًا ملحوظًا بعد تراجع سجله بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي داخل البنوك.



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري عند مستوى 48.23 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بينما جاء السعر في البنك الأهلي المصري عند 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي سجله بنك مصر.

أسعار الدولار في البنوك

واصلت بعض البنوك تسجيل أسعار متقاربة لسعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، حيث استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "CIB" عند 48.26 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية بلغ السعر 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع، فيما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل سعر الدولار 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع، بينما جاء السعر في بنك قناة السويس عند 48.27 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع، ليبقى سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري مستقراً على اختلاف طفيف بين البنوك.

تحديثات أسعار الدولار لحظة بلحظة

تقدم البنوك تحديثات مستمرة حول سعر الدولار اليوم، حيث يتم تعديل الأسعار بشكل فوري وفق تحركات العرض والطلب في سوق الصرف.

ويتيح ذلك للمواطنين والمستثمرين متابعة سعر الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى لحظة بلحظة، خصوصاً في ظل حالة الترقب المرتبطة بتطورات الأسواق العالمية.

الجنيه المصري يقفز لأعلى مستوى في عام

قفز الجنيه المصري إلى أعلى مستوى له أمام الدولار الأمريكي منذ ما يقارب العام، مدفوعًا بتحسن تدفقات النقد الأجنبي خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا الصعود في سعر الجنيه مقابل الدولار في ظل بدء موسم السياحة والعطلات الصيفية الذي يدر عوائد كبيرة من العملة الصعبة، إلى جانب تسهيلات الحكومة في إتاحة الدولار للمسافرين، وهو ما ساعد على زيادة الثقة في استقرار سوق الصرف.

تأثير الأسواق العالمية على سعر الدولار

إلى جانب العوامل الداخلية، ساهمت تحركات الأسواق الناشئة في دعم الجنيه المصري أمام الدولار، حيث ارتفعت عملات عدة دول نامية بعد صدور بيانات التضخم الأميركية التي عززت من توقعات استمرار الفيدرالي الأمريكي في سياساته التيسيرية، هذه التطورات انعكست بشكل غير مباشر على سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، مانحة السوق دفعة إيجابية.

ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 49.036 مليار دولار في يوليو 2025، مقارنة بـ48.7 مليار دولار في يونيو، أي بزيادة بلغت 340 مليون دولار خلال شهر واحد فقط.

هذا التحسن في الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكس نجاح السياسات المالية والنقدية في تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية ودعم استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري.