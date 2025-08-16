أنت صديقي المفضل| أمايا تهنئ والدها تامر حسني بعيد ميلاده.. والأخير يرد

هنأت أمايا حسني ابنه الفنان تامر حسني، والدها بمناسبة عيد ميلاده الـ ٤٨ بكلمات مؤثرة وجميلة، وتمنت له عيد ميلاد سعيد.

ونشرت أمايا تامر حسني، صورا تجمعها لوالدها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأفضل أب في العالم، أنت أكثر من أب، في الواقع أنت صديقي المفضل، دائمًا ما تشجعني لتكون في أفضل حالاتي وتجعلني دائمًا أبتسم، لذا شكرًا لك على كل ما فعلته من أجلي، أقدر كل ما تفعله من أجلي، شكرًا لك على ذلك، استمر في العطاء، أحبك".

ليرد عليها الفنان تامر حسني معبرًا عن حبه الكبير لأبنته أمايا قائلاً: "قراءة رسالتك جعلت عيد ميلادي مميزًا جدًا، أنتِ لستِ ابنتي فقط، بل صديقتي المفضلة وأكبر نعمة في حياتي، رؤية ابتسامتك هي ما يجعل كل تعبي يستحق، شكرًا لك على حبك وعلى ملء قلبي بالفخر دائمًا، لكن تذكري هذا، حلمي هو أن تكوني أفضل مني في كل شيء، وسيظل هذا دائمًا هدية أثمن، أحبك يا أمايا".

عيد ميلاد تامر حسني

ويحتفل اليوم الفنان تامر حسني بعيد ميلاده، واستطاع أن يحقق خلال مشواره الفني نجاحا كبيرا، ويصل إلى العالمية حتى لقب بنجم الجيل.

ولد تامر حسنى عباس فرغلى، في مدينة القاهرة يوم 16 أغسطس عام 1977، وبدأ نشاطه الفنى عام 2000.

ولتلك المناسبة أطلق الفنان تامر حسني علامته التجارية الجديدة للأزياء.

وشارك تامر حسني لينك صفحتة الرسمية غلي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام باسم “seven”.